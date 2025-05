Alisson Becker, compañero y amigo de Darwin Núñez en Liverpool, contó el durísimo momento que pasó con la muerte de su padre en el inicio de la pandemia

Como informó Referí este viernes, el ex Peñarol se preparó para este encuentro con un golazo en la práctica de su equipo.

“Cuando recibí la noticia de que mi padre había fallecido, yo estaba a un océano de distancia de casa, en Liverpool, en plena temporada 2020-2021 (en la que ganarían la Premier League como ahora). Su muerte fue repentina. Un shock total. Fue como si sintiera el suelo bajo mis pies. (El técnico Jürgen) Klopp me dio tiempo para superar mis dolores y molestias. Pocos entrenadores serían tan comprensivos. Para mí es el estilo Liverpool", comenzó contando el golero del seleccionado brasileño y de los reds en un artículo en The Players Tribune.

Y continuó: "Ray Haughan, quien era el director del club en ese momento, me envió un mensaje de texto y me dijo que los muchachos se habían reunido y habían acordado pagar un vuelo privado para que yo pudiera ir al funeral, así que no tenía que preocuparme por nada. Era una situación imposible, porque en ese momento, para poder salir del país, había que hacer cuarentena en un hotel durante 14 días al regresar".

Luego de ganar el título de la Premier League con Liverpool, Darwin Núñez descansa en el césped de Anfield Road junto a sus compañeros y amigos, el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Alisson Becker

"La idea de volver del funeral de mi papá y estar atrapado en una habitación de hotel solo durante dos semanas era difícil, pero la peor parte fue imaginar a mi esposa sola por tanto tiempo. Ella estaría en los últimos meses de embarazo y cualquier cosa podría pasar", indicó.

Alisson sostuvo que llamó a su madre y a su hermano "y les expliqué la situación. Fue la llamada más brutal de mi vida. Lloramos mucho, pero al final decidí que mi padre querría que me quedara con mis hijos y su ‘hija favorita’ y los protegiera, sin importar lo difícil que fuera".

Y terminó diciendo: "Cada vez que tuve oportunidad de abrazarlo, lo abracé. Cada oportunidad que tuve de decirle que lo amaba, lo hice. No había nada más que decir. Él lo sabía".