Más de 80 migrantes desaparecidos en naufragio frente a costas de Túnez

Más de 80 personas que habían partido desde Libia naufragaron ante las costas de Túnez, indicó a la AFP un funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien pudo reunirse con uno de los tres sobrevivientes que llegaron el miércoles al sur del país magrebí.

Este sobreviviente, un maliense de unos veinte años, "todavía en estado de shock", señaló que su barco había naufragado el lunes de noche y que él pudo ser salvado 'in extremis', precisó Wajdi Ben Mhamed, responsable de la OIM para el sur de Túnez.

"Precisó que la embarcación había partido de Libia (hacia Italia) el lunes con 86 pasajeros, hubo una fuga (se trataba de un bote neumático), y a causa de un movimiento de éstos, el barco volcó pocas horas después de la partida", señaló Ben Mhamed.

"Él no sabe qué pasó con el resto, han sido declarados desaparecidos, existe una gran probabilidad de que hayan muerto ahogados", añadió tras hablar con el sobreviviente en el hospital de Zarzis (sur).

"Se teme por la muerte de 80 migrantes, se necesita más información para confirmar lo que ocurrió y el número exacto de desaparecidos", tuiteó por su parte Flavio Di Giacomo, un portavoz de la OIM.

A shipwreck occured off the Tunisian coasts, 4 survivors have been rescued and brought to Tunisia.

They said that their dinghy was carrying 86 people



About 80 migrants are feared dead.



More updates are needed in order to confirm what happened and the actual number of missing