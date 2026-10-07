Qué se sabe de la peste mortal de Rusia: síntomas, cuarentenas preventivas y declaración oficial de la OMS

Rusia puso bajo cuarentena preventiva a unas 200 personas luego de la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.

La víctima, Identificada como Darya Shipilova de 28 años, falleció el 2 de octubre después de ser internada en un hospital de Shelekhov por una dolencia de origen desconocido.

Conforme al portavoz del Kremlin , Dmitry Peskov, Moscú informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la muerte de la técnica "de acuerdo con la práctica establecida".

EEUU "sigue de cerca" el caso de una científica rusa que falleció en un centro de investigación de la peste en Siberia

El martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos informaron en X que están monitoreando "informes de un caso sospechoso de peste neumónica en la región de Irkutsk, en Rusia, que resultó en una muerte", aunque las circunstancias del caso "aún no han sido confirmadas".

CDC is aware of and closely monitoring reports of a suspected case of pneumonic plague in the Irkutsk region of Russia that resulted in a death. We are working across the U.S. government to assess developments as additional information becomes available.While the circumstances of this reported case remain unconfirmed, plague is a serious bacterial disease that is treatable with antibiotics, particularly when recognized and treated early.Pneumonic plague can spread person-to-person through respiratory droplets during close contact, which is why rapid identification and treatment of infected individuals, and monitoring of potentially exposed individuals, are important public health measures.At this time, there is no indication of a broader threat to the United States, but CDC and our interagency partners are prepared and will continue to monitor the situation closely. — CDC (@CDCgov) October 6, 2026

"Por el momento, no hay indicios de una amenaza más amplia para Estados Unidos, pero los CDC y nuestros socios interinstitucionales están preparados y continuarán monitoreando la situación de cerca", publicó la agencia.

¿Qué síntomas tiene la peste neumónica y qué dijo la OMS?

La peste es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis, que circula principalmente entre pequeños mamíferos y las pulgas que los parasitan. Existen tres formas principales de la enfermedad: bubónica, septicémica y neumónica.

La primera variante es la más habitual y puede provocar fiebre repentina, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas y una inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, conocidos como bubones. La forma septicémica se produce cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo, mientras que la neumónica compromete los pulmones y puede contagiarse de persona a persona a través de partículas respiratorias.

En los casos pulmonares, las manifestaciones pueden aparecer de manera rápida e incluir fiebre, tos, dificultad para respirar y sangre en el esputo. Sin atención médica, puede agravarse en poco tiempo y resultar mortal, aunque existen antibióticos eficaces cuando el tratamiento comienza de forma temprana.

Respecto del caso investigado en Rusia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no confirmó que la trabajadora haya tenido peste. Su portavoz, Christian Lindmeier, señaló que el organismo estaba en contacto con las autoridades rusas para conocer las circunstancias del fallecimiento, los resultados de los estudios y la situación de las personas que estuvieron expuestas.

"Según la información no oficial disponible, el riesgo para la salud pública de la población general parece ser bajo", subrayó la institución internacional.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure.In response to WHO’s verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed.WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause.Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026

La investigación epidemiológica realizada posteriormente determinó que los contactos analizados no presentaban patógenos vinculados con enfermedades infecciosas peligrosas. Además, ninguna de las personas identificadas había desarrollado síntomas compatibles con peste hasta el momento de la evaluación.

Con la información disponible, la OMS consideró bajo el riesgo para la población general de Rusia y muy bajo para el conjunto de la región europea. En Irkutsk, donde ocurrió el caso, la evaluación fue ubicada entre moderada y baja, aunque el organismo mantiene el análisis abierto hasta contar con nuevos resultados.