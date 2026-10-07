Qué se sabe de la peste mortal de Rusia: síntomas, cuarentenas preventivas y declaración oficial de la OMS

Rusia puso bajo cuarentena preventiva a unas 200 personas luego de la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.
La víctima, Identificada como Darya Shipilova de 28 años, falleció el 2 de octubre después de ser internada en un hospital de Shelekhov por una dolencia de origen desconocido.
Conforme al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Moscú informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la muerte de la técnica "de acuerdo con la práctica establecida".
El martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos informaron en X que están monitoreando "informes de un caso sospechoso de peste neumónica en la región de Irkutsk, en Rusia, que resultó en una muerte", aunque las circunstancias del caso "aún no han sido confirmadas".
"Por el momento, no hay indicios de una amenaza más amplia para Estados Unidos, pero los CDC y nuestros socios interinstitucionales están preparados y continuarán monitoreando la situación de cerca", publicó la agencia.
¿Qué síntomas tiene la peste neumónica y qué dijo la OMS?
La peste es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis, que circula principalmente entre pequeños mamíferos y las pulgas que los parasitan. Existen tres formas principales de la enfermedad: bubónica, septicémica y neumónica.
La primera variante es la más habitual y puede provocar fiebre repentina, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas y una inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, conocidos como bubones. La forma septicémica se produce cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo, mientras que la neumónica compromete los pulmones y puede contagiarse de persona a persona a través de partículas respiratorias.
En los casos pulmonares, las manifestaciones pueden aparecer de manera rápida e incluir fiebre, tos, dificultad para respirar y sangre en el esputo. Sin atención médica, puede agravarse en poco tiempo y resultar mortal, aunque existen antibióticos eficaces cuando el tratamiento comienza de forma temprana.
Respecto del caso investigado en Rusia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no confirmó que la trabajadora haya tenido peste. Su portavoz, Christian Lindmeier, señaló que el organismo estaba en contacto con las autoridades rusas para conocer las circunstancias del fallecimiento, los resultados de los estudios y la situación de las personas que estuvieron expuestas.
"Según la información no oficial disponible, el riesgo para la salud pública de la población general parece ser bajo", subrayó la institución internacional.
La investigación epidemiológica realizada posteriormente determinó que los contactos analizados no presentaban patógenos vinculados con enfermedades infecciosas peligrosas. Además, ninguna de las personas identificadas había desarrollado síntomas compatibles con peste hasta el momento de la evaluación.
Con la información disponible, la OMS consideró bajo el riesgo para la población general de Rusia y muy bajo para el conjunto de la región europea. En Irkutsk, donde ocurrió el caso, la evaluación fue ubicada entre moderada y baja, aunque el organismo mantiene el análisis abierto hasta contar con nuevos resultados.