Más de la mitad de los usuarios que descargaron la app Coronavirus UY ya la eliminaron

Fue creada en una semana con apoyo del sector privado. Es una de las herramientas más promocionadas por el gobierno para que los posibles infectados de covid-19 puedan reportarse a su prestador de salud de la manera más rápida posible.

Tuvo más de 553 mil descargas desde marzo hasta el 18 de agosto según cifras oficiales, lo que parece un número elevado para la población de Uruguay. De ese total, 290 mil aún la tienen en sus teléfonos inteligentes, según una estadística elaborada por las tiendas de aplicaciones a las que accede el gobierno de manera regular. Por lo tanto, hay 263 mil uruguayos que alguna vez tuvieron la app en sus dispositivos, pero ya no y la desinstalaron. Esto representa el 52,4% del total.

Motivos

Cerca de 20 usuarios consultados por Cromo que eliminaron la app explicaron los distintos motivos.

La mayoría de ellos se refirió al problema de almacenamiento. Si bien es una aplicación de poco tamaño comparada con las más utilizadas (en iPhone pesa 46 MB y en Android 23 MB), quienes disponen de un dispositivo sin tanta memoria optaron por no tenerla.

El ejemplo más claro son los dispositivos de 16 GB de Apple que, a la hora de requerir instalar el último sistema operativo, obliga a muchos a eliminar apps y siempre recurren a las menos utilizadas. Por eso, Coronavirus UY fue una de las víctimas en más de uno.

Otro motivo es el uso. Algunos usuarios no le dieron trascendencia a las alertas de exposición –tal vez su función más relevante– y no le dan valor a la app en general a no ser que tengan síntomas. Uno dijo que al no tener tanto contacto con gente no creía que le fuera tan útil. También más de uno sostiene que la misma información que allí aparece la pueden leer en diarios, portales y redes sociales.

Inés Guimaraens

Hubo quienes señalaron que estaban en desacuerdo con tener el Bluetooth encendido todo el día, aunque desde la app ya hayan explicado que el consumo de batería por este tema es “insignificante”.

Otros usuarios aseguraron que la app les pedía demasiada información. Antes había un botón que los invitaba a registrarse y a poner todos sus datos personales. La última actualización de la app borró ese botón ya que sus desarrolladores no le veían una utilidad real. Solo es relevante hacerlo cuando alguien tiene síntomas y eso se realiza cliqueando en el botón “Tengo algunos síntomas”. Una usuaria contó que realizó este procedimiento y fue contactada un mes después de haberlo reportado.

Hay quienes la descargaron, pero al tener problemas con su teléfono, se les borró toda la información y no volvieron a instalarla.

Las funciones

Si un usuario viajó al exterior, tuvo contacto con un caso confirmado o presenta algunos síntomas puede iniciar el proceso para recibir atención médica y ser hisopado.

La segunda función relevante es la alerta de exposición. Significa que el usuario intercambia códigos a través de Bluetooth con otro usuario bajo ciertos requisitos: que ambos hayan activado las alertas, tengan Bluetooth encendido y estén a menos de cinco metros y durante más de cinco minutos. Si una persona da positivo, y permite notificar con los que estuvo en contacto en los últimos 14 días de que estuvo expuesto a un “corona-positivo”, la otra persona recibirá una alerta y podrá iniciar un procedimiento médico. Este sistema empezará a funcionar cuando los usuarios viajen a otros países. Según informaron desde la app, hay 310 mil usuarios que activaron las alertas. ¿Por qué este número excede a la cantidad de usuarios que tienen la app instalada? Es por un tema técnico, explicaron desde el gobierno. La realidad es que las autoridades no tienen forma de saber a ciencia cierta cuál es el número exacto de usuarios que tienen activas las alertas.

Inés Guimaraens

La tercera función es netamente informativa. Los usuarios pueden saber día a día la cantidad de casos nuevos y recuperados por departamento, tests realizados, fallecidos y una serie de gráficas para seguir la evolución de la enfermedad en tiempo real.

Es una app muy bien puntuada en las tiendas. En la de Apple fueron realizadas 564 calificaciones hasta el cierre de esta edición: tiene un puntaje de 4.2 sobre 5. En Android se hicieron 3.347 calificaciones y el puntaje es de 4.3 sobre 5. La enorme mayoría de los comentarios son positivos.

Los que quedan afuera

Un problema que puede ocasionar la falta de uso de esta herramienta es que las alertas de exposición están previstas para ciertos teléfonos inteligentes.

En Android, los usuarios deben tener el sistema operativo 6.0 en adelante. Statcounter, una empresa que recoge datos de los dispositivos de los usuarios gracias a sus más de dos millones de sitios web, indica que el 83% de los uruguayos que tienen Android poseen versiones que admiten el sistema de alertas. El 12% tiene sistemas operativos más antiguos y el 5% restante se desconoce.

Quienes tienen el iPhone 6 o modelos anteriores como el iPhone 5S no pueden utilizar esta herramienta.

Si desean seguir con esta marca, deben comprar un nuevo smartphone que soporte esta tecnología (iPhone 6S en adelante). Solo el 37,2% de los usuarios uruguayos que tienen un celular o una tableta de Apple posee este sistema operativo. El resto tiene versiones más antiguas de iOS.

Cantidad de usuarios que el gobierno espera

Las autoridades esperan que la app sea descargada por la mayor cantidad de gente. De hecho, el Ministerio de Industria ha invertido dinero en publicidad en redes sociales para alentar la descarga de esta herramienta.

De todas formas, no han expresado un objetivo en descargas o activación de alertas que garantice un éxito en el control sanitario mediante esta tecnología. Se han abocado a explicar que esta es una aplicación complementaria para ayudar en el control.

Pablo Orefice, director del programa Salud.uy de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), dijo en una mesa virtual de La Diaria que si la app sirve para salvar la vida de una persona, ya habrá logrado su cometido.

En el mismo sentido se había expresado el ministro de Industria, Omar Paganini, en una entrevista con Cromo: “El sistema ya funciona con pocas descargas. Si mi familia y mis compañeros de trabajo lo descargan, ya tengo una cobertura de mi vida bastante fuerte. Evidentemente queremos que haya la mayor cantidad de descargas posibles. Pero funciona en torno a grupos y a gente que está en contacto”.