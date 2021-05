Más de 3.500 casos: por qué era esperable un aumento de los contagios este jueves

Después de Semana Santa empezó un ascenso de la movilidad que se sostuvo hasta el pasado 18 de abril. Ese domingo llegó a su pico y desde entonces se estabilizó en un nivel similar a la previa de Turismo, en la misma semana en que el presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa medidas para restringir la circulación.

A partir de ese pico comenzó a correr un plazo de 18 días que concluyó este jueves, en la que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó por primera vez en varios días una cifra de más de 3.000 casos confirmados. Según el área de Modelos y Datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), la movilidad y el R —tasa de reproducción de la enfermedad que básicamente indica a cuántas personas contagia cada covid-19 positivo— mantienen una correlación con un delay de 18 días.

¿Qué quiere decir? Que el R de hoy —materializado en los casos diarios— responde al nivel de movilidad registrado 18 días atrás. En este caso, la escalada de los contagios a la cifra de 3.592 del jueves responde al pico de movilidad captado al cierre de la segunda semana posterior a Semana Santa. El miércoles El Observador ya había informado basado en el criterio del GACH que en los siguientes dos días podía esperarse un repunte en los diagnósticos positivos de la jornada.

Este jueves el R superó la línea de 1 por primera vez desde el 27 de abril, y se situó en 1,01. Siempre que el indicador está por encima de esa línea, la epidemia crece. Cuanto más arriba se sitúe, más rápido se expande. Si está por debajo de forma sostenida, entonces la epidemia comienza a decrecer.

Covid R Monitor de Ernesto Mordecki

El R volvió a superar levemente la línea de 1, tras haberse mantenido por debajo durante semana y media

A comienzos de la semana el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Miguel Asqueta, declaró en conferencia de prensa: "Como venimos diciendo desde Semana Santa, hay una especie de meseta. El número de casos activos ha estado estabilizado o en descenso, y hace predecir de dos a tres semanas de casos estabilizados en cantidad, en ingresos a CTI y en lo que lamentablemente ocurre en casos que tienen evolución hacia la muerte".

De mantenerse la correlación observada por el GACH, la predicción de la cartera sanitaria se condice con la movilidad que sucedió al 18 de abril. A partir de entonces mantuvo una meseta —ver gráfica— hasta al menos el 30 de abril. El 1° de mayo cayó bruscamente, en una disminución proporcional a la del feriado del Viernes Santo. El último dato disponible de Google —que capta la circulación de usuarios con el historial de ubicaciones activado— es al 3 de mayo. Dado que la pendiente responde al promedio móvil de los últimos siete días —con el efecto del feriado del 1° de mayo—, aún faltan días para observar cómo continuará la tendencia.

Si se mantiene la correlación, podría esperarse una meseta en los casos diarios hasta el próximo 24 de mayo. En su informe el GACH aclaró que no tuvo en cuenta el proceso de vacunación llevándose a cabo en paralelo. ¿Cuándo ese factor va a permitir un desacople entre la movilidad y el R? Consultado por El Observador, el matemático Marcelo Fiori no se atrevió a aventurar una fecha. No obstante, aclaró: "Nada hace pensar que el R deje de tener ese comportamiento de acompañar aproximadamente la movilidad, en estos próximos días". Según Asqueta, ese efecto empezaría a notarse a fines de mes.

Para explicar la movilidad, el GACH se vale de los informes de Google y de las empresas telefónicas. Los segundos son confidenciales, aunque los científicos aclararon que se condicen con los datos abiertos de Google. Para calcular el índice, los expertos suman la circulación en tiendas no esenciales y espacios de trabajo, y a ello le restan la permanencia en los hogares. Los porcentajes obtenidos —siempre negativos desde la emergencia sanitaria— responden a los niveles previos a la pandemia, cuando no había restricciones a la movilidad.