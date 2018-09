Más demanda y con mejores precios por lanas medias en el mercado local

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Hubo una corriente fluida para los negocios en lanas finas y con algo más de movimiento en hasta 28 micras en el mercado local, mientras en Australia jugó fuerte el ajuste en el tipo de cambio.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró este jueves en US$ 14,97 por kilo base limpia, cayendo 1,25% o 19 centavos en la semana. En dólares australianos el IME terminó en AU$ 20,88 por kilo, con un descenso de apenas dos centavos.

Hubo bajas –en dólares estadounidenses– en prácticamente todas las categorías. En 28 micras el ajuste negativo fue de 1,3%, con estabilidad en 30 micras mientras que para los lotes de 20 micras la baja fue de 1,2%.

La comercialización fue de 95,9% de un total de oferta de 38.500 fardos.

Para la semana que viene saldrán al mercado aproximadamente 34.500 fardos.

En el informe de Zambrano & Cía se indicó que en el mercado local la demanda siguió interesada en comprar lanas finas “y se comenzó a observar también un mayor interés por lanas medias, hasta 28 micras, por parte de algunos sectores del comercio, con valores un poco mejores que en semanas previas”.

En el sector de lanas gruesas –agregó el reporte– “aún no se visualizan negocios, ya que prácticamente es nula la demanda desde el exterior por este tipo de lanas”.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana volvió a marcar referencias firmes en los lotes de menor micronaje.

Para lanas entre 19 y 19,9 micras se dieron referencias de US$ 10,30 por kilo con grifa celeste y de US$ 10,95 con grifa verde. Entre 20 y 20,9 micras el valor fue de US$ 10,60 por kilo con grifa verde. De 23 a 23,9 micras con grifa celeste el precio fue US$ 8 por kilo y US$ 8,5 por kilo con grifa verde. Entre 28 y 28,9 micras se reportó un valor de US$ 3,45 por kilo con grifa verde contra los US$ 3,33 de la semana anterior. En tanto, para lanas entre 29 y 29,9 micras se marcó una referencia de US$ 3 por kilo con grifa verde, aunque en este caso debe ser por negocios sobre el piso del rango de micronaje.