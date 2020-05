Un hombre come una tortafrita mientras mira la pantalla. Los mates se acumulan pero no se comparten. Una señora mayor se desespera ante el griterío y pide disculpas por no poder controlar a los participantes. Un bebé llora a lo lejos. Otros ríen en silencio. Alguien apoya el dedo en el lugar equivocado y comparte su pantalla.