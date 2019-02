Mathías Suárez debutó en Montpellier y salió lesionado

El zaguero uruguayo Mathías Suárez tuvo su debut en su nuevo club, Montpellier de Francia en el clásico por la Ligue 1 ante Nimes que terminó igualado 1-1 jugando como visitante.

El exfutbolista de Defensor Sporting fue titular y jugó su primer encuentro con su nueva camiseta.

No obstante, a los 37 minutos tuvo un fuerte choque ante un rival y no salió a jugar el segundo tiempo debido a que no se encontraba en condiciones.

A su vez, en el banco de suplentes estuvo el uruguayo Facundo Píriz.