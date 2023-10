Matías Faral sobre su salida de la AUF: "Lo sentí injusto, impune e incluso cobarde"

Matías Faral, quien fuera el jefe de prensa de la selección uruguaya a partir de la Copa América 2007 y hasta el final de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, habló este viernes por primera vez desde su salida de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"No puedo hablar mucho porque estoy en una instancia con la Asociación. No he hablado desde mi salida, tampoco me pude despedir como yo quería. Ya llegará el momento", expresó Faral en Último al Arco que se emite por Sport 890.

Sin embargo, después expresó cómo se dio su despido: "No hay nada que ocultar. Cuando terminan las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, con Diego Alonso, que hasta ahí yo era el jefe de prensa de la selección, me informan que dejaba de ser el jefe de prensa y que pasaba a trabajar en la gerencia deportiva con Jorge Giordano. Pregunté los motivos, porque Diego Alonso me quería, así me lo había transmitido, los jugadores también y la prensa también. Esa información no se me dio y permanecí trabajando con Giordano durante un año, con la sub 20, la sub 17 y en algunas tareas administrativas. Estaba en la lista para ir al Mundial sub 20. Sin embargo, una semana antes vino una persona de recursos humanos y me dijo que estaba sobrecalificado para la tarea y que por lo tanto estaba despedido. Ahí terminó mi vínculo con la AUF después de 21 años, la mitad de mi vida. Fue doloroso", expresó.

El Mundial sub 20 se llevó a cabo este año en Argentina y Uruguay se consagró campeón del mundo por primera vez en su historia. Las tareas de jefe de prensa en el Mundial las llevó a cabo Diego Covucci.

Consultado por sus sensaciones en ese momento, Faral explicó que fueron de "mucha sorpresa" porque estaba preparando su viaje a Argentina. "No estaba preparado para desvincularme de un lugar donde había estado la mitad de mi vida y que le había dejado muchas cosas como también la Asociación me las dio a mí".

"Lógicamente fue de sorpresa. En su momento lo sentí injusto, impune e incluso cobarde porque nadie vino a hablar conmigo después de tantos años. Merecía por lo menos un diálogo o una explicación. En su momento se hablarán de otros detalles y poder dar más información, si fuera necesario", agregó.

Cuando le preguntaron cómo tomaron los jugadores su salida dijo: "Nunca fui de pedirle nada a nadie, siempre separé las cosas, los futbolistas también tienen su representante en el Ejecutivo que es quien lleva adelante algunas tareas internas y administrativas como era mi trabajo. Había que separar las situaciones. El año pasado trabajé con Luis (Suárez) en Nacional y desde comienzos de este año con Diego Godín".

El representante de los futbolistas en el Ejecutivo es Matías Pérez.

Actualmente Faral se encarga también de organizarle la agenda con los medios a Marcelo Broli.

"Estoy en instancia judicial, por eso no puedo profundizar mucho, pero no tuve otra opción porque no hubo instancia de diálogo y porque el trato recibido no fue acorde a lo que fue mi función durante tantos años", concluyó.