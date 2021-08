Matías Viña contó en Roma su secreto para ganar campeonatos

El defensa uruguayo Matías Viña compareció este martes en una conferencia de prensa de Roma, club al que llegó esta temporada, donde recibió preguntas sobre su contacto con Mourinho, el reemplazo de Leonardo Spinazzola y su adaptación al fútbol italiano.

Consultado por su gran cantidad de logros a tan corta edad, el lateral respondió sobre cuál es su secreto.

"Soy bastante joven y he ganado bastante, pero creo que puedo seguir aprendiendo con mis compañeros. El secreto es ir partido a partido, paso a paso en los entrenamientos para que se den los resultados, sin establecer metas a largo plazo. Estar tranquilo "

EFE/EPA/Giuseppe Lami

Debutó oficialmente en la primera fecha de la Serie A ante la Fiorentina

"Sinceramente, estaba en Palmeiras y me comunicaron el interés de la Roma, hablé con Mourinho estando en Brasil. Ya se venían las tratativas, me apartaron de los entrenamientos en Palmeiras, yo entrenaba solo. Después tuve que venir más temprano por el tema de la cuarentena y ahora estoy contento de estar acá", contestó Matías tras ser consultado si había sido contactado antes o después de la lesión de Spinazzola, quien era el lateral estrella del equipo y titular en la selección italiana, donde se rompió el tendón de Aquiles en la semifinal de la Eurocopa.

"Cambió bastante el hecho táctico. El aspecto físico y defensivo creo que no tanto. Más viniendo de Uruguay que es un fútbol más aguerrido. En lo físico, hace dos años que estoy con los compañeros de la selección que es otro ritmo también y más táctico. Con la ayuda de mis compañeros seguiré mejorando día a día para estar tranquilo", respondió sobre las diferencias de juego que se encontró en Roma.

asroma.com

Matías Viña se sumó a los entrenamientos de la Roma el 8 de agosto

"No, no lo hablé todavía. Estoy preparado para jugar en todas las posiciones. Las conozco bien. Me siento más cómodo en el lateral izquierdo, pero no tengo problema de jugar en línea de tres, línea de cinco, de carrilero, de lateral izquierdo o de central", comentó Viña sobre su polifuncionalidad y su preparación para ubicarse en todas las áreas de la defensa romana.

"Vengo de Sudamérica donde las hinchadas se sienten bastante adentro de la cancha y ayudan a rendir un poco más con ese apoyo. Fue un recibimiento bastante lindo, hacía tiempo que no jugaba con hinchada. Entonces, me pone muy contento adentro de la cancha", contestó Viña sobre la experiencia de volver a jugar con hinchas en los estadios.

Consultado si Mourinho le pedía que defendiera más o se soltara a atacar, dijo: "Son circunstancias del partido. A veces te podés soltar más. Así que soltarse o defender un poco más dependerá de cada partido o de los jugadores que estén adentro de la cancha. Ahora hay que ver los puntos positivos o negativos. Ahora voy a entrenar acá en el complejo para ver los puntos positivos y negativos para seguir mejorando. El tema táctico lo voy a ver un poco más porque se juega diferente al fútbol sudamericano".

Aquí la conferencia de prensa completa: