Matías Viña: “Se habla mucho de mi pase, pero en Nacional estoy tranquilo y jugando”

Matías Viña sorprendió en el primer semestre de 2019. Ingresó al equipo de Nacional en el lateral izquierdo tras la salida a fin de año de Alfonso Espino y no salió más. A medida que los partidos fueron pasando creció la importancia de su juego ofensivamente. Es uno de los principales jugadores del equipo, renovó contrato con el club y ya aparecieron interesados en él.

Nació hace 21 años en Empalme Olmos, Canelones, donde jugó al baby fútbol en Unión y luego en Ferrocarrilero. Se integró a la cuarta división de Nacional con 17 años, en una generación con mucho talento.

Le gusta jugar más de lateral que de volante y en esta entrevista con Referí contó cómo sobrellevó los últimos dos años en que subía y no jugaba, quién le aguantó la cabeza, quién lo ayudó a perfeccionarse en el lateral y dónde jugará en el próximo semestre.

¿Los cinco meses que pasaron fueron los mejores de su carrera?

Si, también es el primer semestre que juego con continuidad y creo que lo aproveché bastante. En los anteriores que me ascendieron no jugué mucho.

¿Qué le pasaba por la mente cuando entrenaba en Primera pero jugaba en Tercera?

Los primeros dos años esperaba tener posibilidades pero no se me daba. El año pasado me ayudó bastante Martín Ligüera (técnico de Tercera división) porque no me tocaba jugar. Me decía que siga, que no bajara los brazos, este año por suerte se me dio la oportunidad.

¿Martín le aguantaba la cabeza?

Claro, porque capaz que es difícil estar en Primera y bajar a jugar en Tercera, capaz que alguno lo hace de malhumor. Yo lo hacía con la mejor onda, trataba de estar con los compañeros y dar el máximo en cada partido de Tercera, porque me iba a ayudar a mi y a nadie más.

Tal vez en 2018 se ilusionó más con Alexander Medina, quien lo había dirigido en Tercera.

Con él salí campeón en Tercera y en Primera no tuve la posibilidad. Fue el año cuando me apoyé en Martín, que me ayudó bastante.

¿Cómo llegó a Nacional?

Por intermedio de gente que me llevó a entrenar y en mi categoría estaban Gabi Neves, Rodri Amaral. Tuve la desgracia de tener una lesión de clavícula (fractura) apenas llegué y estuve seis meses sin jugar. Empecé a jugar en el primer año de Cuarta pero en el segundo semestre.

¡Qué buena generación esa!

Estaban Agu Rogel, el Chuky Nicolás Rodríguez que es una generación más chica pero también fue al Sudamericano (sub 20) con nosotros. Yo llegué en la Cuarta que es cuando se comparten dos categorías que son la 96 y 97 y somos demasiados los que estamos arriba… Axel Müller, Labandeira, Guzmán Corujo, Felipe Carballo.

¿Cuál es la importancia de subir juntos a Primera?

Está bueno porque los conocés de hace tiempo. El día que debutó Agustín (Rogel) contra Zulia en el Parque yo tenía tanta alegría, que cuando le tocó entrar por el Mama (Arismendi) parecía que estaba debutando yo.

¿En qué puesto jugaba cuando llegó a Nacional?

De lateral y a veces me ponían de volante, porque estaba Mathías Olivera; nos ponían a los dos. El Cacique me ponía a mí de volante y a Mathi de lateral y cuando desdoblaba uno bajaba el otro, lo hacíamos así y estaba muy bueno jugar de esa manera. También jugué de zaguero en Tercera, con Rudy (Rodríguez).

¿Entonces es más lateral que zaguero y no al revés como piensan muchos?

Es que cuando subí a Primera lo hice después del Sudamericano sub 20 (Ecuador 2017), donde jugué de zaguero, pero yo me siento mucho más lateral por el ida y vuelta que tengo.

¿Qué fue lo que más le costó para adaptarse a jugar en Primera?



La confianza ayuda bastante a un jugador. Yo jugaba con Lasarte un partido y volvía a jugar después de dos meses. Entonces era tratar de demostrar en cada partido lo que podía dar y físicamente no es lo mismo, porque jugaba un partido, paraba y jugaba al tiempo. El desgaste no es el mismo, ahora estoy jugando todos los partidos y la continuidad te da el ritmo.

¿Cómo perfeccionó el centro? Porque es uno de los déficit de muchos laterales, que desbordan y no terminan bien las jugadas.

Lo fui aprendiendo. Leo Romay (entrenador de goleros) me hacía quedar para levantarle centros a Esteban (Conde) y Luis (Mejía) cuando yo no estaba jugando. Eso me ayudó bastante para perfeccionarme y después con Fede Domínguez (hermano y ayudante de Eduardo Domínguez), que jugó en mi puesto, que me dijo que lo más difícil era llegar al fondo, pero que tratara de bajar un poco, de tomarme unos segundos para terminar la jugada bien porque hacía un desgaste inútil para que la pelota termine en nada; que si hacía todo ese desgaste me tomara unos segundos para tomar la mejor decisión.

¿O sea que ha tenido muchas personas que lo ayudaron en su corta carrera?

Me ayudaron mucho y me apoyé un poco más en Federico porque jugó en mi puesto, me explicó situaciones del lateral que me iban a pasar y en los primeros partidos me pasaba. Me decía que el que se tiene que preocupar más es el volante para marcarme a mi no que yo marcarlo a él, que esté más pendiente él que yo me vaya al ataque y esas cosas me iban quedando; cada situación le preguntaba para ir mejorando.

¿Qué cambió el equipo de Domínguez a Gutiérrez?

No sé si cambio, no se daban los resultados, teníamos situaciones y no podíamos concretarlas, pero después con Álvaro se empezaron a dar los resultados. Sabíamos que era complicado este campeonato, pero el objetivo era tratar de sumar la mayor cantidad de puntos porque termina en diciembre. Quedamos a cuatro, con dos clásicos porque jugar (Intermedio y Clausura), así que estamos bien parados.

¿Qué diferencias hay entre un técnico y otro?

No, no se daban los resultados. Entrenábamos demasiado y obviamente que todos queríamos lo mejor y no se daba. Eduardo me dio la confianza, Fede me ayudó bastante, así que en lo personal me ayudaron mucho.

¿Con Palito Pereira habla sobre los secretos del puesto?

Si, en cada partido que me toca jugar en el entretiempo me dice algo, me da indicaciones y las agarro por la trayectoria que tiene; me ayuda bastante.

¿Cómo tomaron en el plantel la lesión de Rodrigo Amaral?

Fue duro por lo que es Rodrigo como persona y jugador, nos toca disfrutarlo, tiene una clase imponente. Fue algo que nos chocó bastante, porque siempre da al máximo en cada partido que le toca jugar, lo conocemos de chico y sabemos la voluntad que tiene.

Y estaba en un momento de esplendor.

Si, uno de los mejores momentos de la carrera. Estas cosas pasan, va a salir adelante y va a volver mejor que nunca.

¿Se queda en Nacional para el segundo semestre?

Por ahora si, no tengo nada concreto, me siento bien en Nacional, estoy contento, estoy jugando y con continuidad.

Desde hace unas semanas se habla de una posible transferencia…

Se habla mucho, por ahora estoy tranquilo y si no llega nada concreto me quiero quedar acá en Nacional. Si llega algo se verá qué pasa, estoy contento, tranquilo y lo verá mi representante.

¿Quién es su representante?

Marco Cusomano (italiano) y él ayudó bastante en la renovación, porque si fuera otra persona me hubiera dicho ‘mirá, firmamos un precontrato en junio y ya está’, pero él se sentó a hablar con los dirigentes, no se ponían de acuerdo y seguía insistiendo para renovar y ayudó mucho.

¿Hasta cuándo renovó?

Hasta 2020.

¿Sigue estudiando?

Lo abandoné. Me había anotado en el nocturno para hacer un bachillerato de construcción para empezar Facultad de Arquitectura, pero tuve que abandonar porque era medio imposible, fui a la selección, viajes, faltaba y me perdía muchas cosas; se me hacía complicado, pero en algún momento lo voy a terminar.