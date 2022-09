Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH, no adhirió al paro general: "Acá se labura todos los días"

La alcaldesa del Municipio CH de Montevideo, la nacionalista Matilde Antía, no adhirió este jueves al paro general del Pit-Cnt y se encargó, junto al resto de su equipo, de la atención a los vecinos que tenían que hacer trámites ante la alcaldía, según contó a El Observador.

Antía había anunciado en su cuenta de Twitter que la atención al público en el municipio se mantendría, a pesar de la medida sindical.



Este jueves cuando algunos hagan paro, la Sede Central del CH en Brito del Pino 1590 permanecerá abierta a la atención al público. Yo misma la haré. — Matilde Antía (@matiantia) September 14, 2022



En diálogo con El Observador, dijo que tras su publicación en Twitter "se formó un relato de que iba a trabajar por primera vez". "Acá se labura todos los días", argumentó.

La alcaldesa opinó que el paro tiene una "connotación política" y que busca poner "palos en la rueda" en un tema del que "todavía no hay nada definido", refiriéndose a las razones por las que el PIT-CNT convocó el paro de este jueves.

Es que uno de los motivos por los cuales la central sindical convocó a parar está vinculado al anteproyecto de Reforma de la Seguridad Social, presentado por el Poder Ejecutivo y que tiene el rechazo del Pit-Cnt. "Después lo decoraron (al paro) con otras cosas", dijo Antía.

"Es un tema que sabemos que es necesario, porque el sistema en unos años no va a funcionar", señaló la alcaldesa sobre la reforma previsional.

Tareas municipales

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) adhirió a la medida sindical por lo que varios servicios departamentales vieron interrumpida su operativa. Antía contó que de los aproximadamente 150 funcionarios que tiene el municipio, se presentaron a trabajar alrededor de 15.

"A los políticos los ponen en su lugar para trabajar. Como todos los días, se atiende a los vecinos, que los atiendo yo si ando por ahí o los atiende un administrativo si estoy ocupada", contó.

No obstante, la cuadrilla operativa de este municipio no está funcionando por falta de trabajadores. Esto quiere decir que no se está haciendo la limpieza y el mantenimiento en veredas y plazas.

"Mi secretaría está entera, el director del municipio también. Hemos avanzado en cosas atrasadas que tenemos", detalló sobre la jornada.

Antía también contó que a lo largo del jueves desarrolló sus tareas "como todos los días", lo que incluyó reuniones con vecinos, sobre todo a la mañana.

"Me dijeron: 'Vi una nota que ibas a recibir a la gente y aproveché para hablar contigo'. Algunos con lo típico, venían por alguna factura de algún árbol o algún pozo y otros que quería charlar conmigo de primera mano", relató.