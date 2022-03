Mattos le pidió a los intendentes que lo ayuden a controlar el problema de las jaurías

El tema perros y ataques a animales de producción no escapó a la Expoactiva Nacional, que comenzó este martes en Soriano en su 25ta edición. “Todos sabemos la alarma pública que significa” el tema, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, en el Congreso Nacional de Intendentes –que se hizo en la exposición–, donde le pidió a los jefes departamentales apoyo para solucionar la problemática, y dijo estar abierto a sugerencias.

El ministro aseguró que el problema, que es sanitario y de seguridad pública, está generando un conflicto en la sociedad entre quienes piden soluciones y quienes quieren que se tomen "medidas drásticas".

"Si vamos hacia un proceso de exterminio se va a generar un escándalo, desde el punto de vista social, tremendo; y no me parece que esa sea la vía", sostuvo.

Una causa colectiva

El jerarca aseguró que si el problema no se encara como sociedad, la solución no llegará pronto, y por eso llamó a todos los ciudadanos a tener cuidado con los perros, y a los gobiernos departamentales a apoyar con medidas. Este no es un tema que solo afecta a los productores rurales, dijo, sino que, ellos también tienen responsabilidad, indicó.

"Esta es una causa colectiva", y "no hay un compromiso social suficiente", agregó.

El congreso se realizó este martes, en el primer día de la Expoactiva Nacional, y estuvo presidido por el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien destacó la importancia de la muestra del agro, agradeció la invitación de la Asociación Rural de Soriano (organizadora) y resaltó que la muestra se pudiera hacer tras dos años de suspensión por la pandemia.

Recursos no faltan

Tras el pedido del ministro, varios intendentes se expresaron a favor de tomar riendas en el asunto y destacaron el convenio firmado entre las intendencias y el MGAP para impulsar un plan de castración y control, proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Guillermo López, intendente de Florida, destacó que hay recursos disponibles para atender el tema, por lo que no hay excusas para buscar una solución. “Tenemos que tener el oído fino para dar respuestas”, aseguró.

Por su parte, el intendente de Flores, Fernando Echeverría, sostuvo que llevará tiempo solucionar esta problemática, pero que es importante “haber empezado por algo”.

Alejo Umpiérrez, jefe departamental de Rocha, resaltó que en ese departamento se impulsó un Departamento de Bienestar Animal y un fondo para castraciones.

Este tema fue uno de los vinculados al sector agropecuario que llevó el ministro Mattos al congreso, el otro fue el de los animales de producción sueltos en la vía pública.