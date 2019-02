Mauro Luna, del bullicio de Boca Juniors a Cerro Largo

Cerro Largo es la sensación del Apertura 2019. Después de permanecer cinco temporadas en la Segunda División, reapareció en el fútbol grande despachando en las dos primeras fechas a Danubio y a Defensor Sporting, nada menos. El equipo que dirige Danielo Núñez marcó cinco goles y no recibió ninguno. Entre sus figuras el domingo frente a los violetas, además del goleador Sebastián Sosa, se destacó en ofensiva Mauro Luna, el tapado del fin de semana.

Luna es argentino, tiene 19 años y proviene de Boca Juniors. Nació en Merlo, zona oeste de Buenos Aires, y de la locura de la capital argentina pasó a vivir en la tranquilidad de Melo, aunque el sorprendente inicio del equipo tiene a todos exaltados.

“Es la primera vez que venía a Uruguay. No conocía nada. Una sola vez había salido de Argentina y fue cuando viajamos a China con la reserva de Boca a jugar un torneo allá”, contó el futbolista a Referí.

La capital de Cerro Largo le parece “un pueblo muy lindo, tranquilo, nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, pero a mi me gustan los pueblitos tranquilos”, admitió.

No es de andar “recorriendo lugares” y le gusta más “estar en la casa”, por eso no extraña el bullicio de la ciudad porteña. Actualmente vive en un hotel y comparte habitación con Lucas Arzamendia, otro futbolista de Boca que llegó a los arachanes a través de un convenio entre ambos clubes, que también permitió la llegada de un tercer jugador xeneise: Alexis Messidoro.

“Por ahora estoy en el hotel, pero dentro de poco espero conseguir una vivienda. Generalmente estoy en la habitación, tranquilo, mirando tele o jugando a la Play que es algo que me gusta; después, no hago mucho más”, contó Luna.

Los juegos de fútbol no son los que más le apasionan; le gustan más los de disparos, de acción: “Es algo para distenderse, juego con amigos online. Por mi parte me distiende y me hace pensar en otras cosas que no sea el fútbol”, dijo.

Lo pensó y se largó

Llegó a Uruguay el 28 de enero, justo cuando su actual equipo jugó un amistoso contra Rampla Juniors en Montevideo. “Arranqué la pretemporada en la reserva de Boca y me acercaron la propuesta de venir a Cerro Largo, la pensé con mi familia, mi representante y me vine para tratar de sumar minutos de fútbol”.

Como es lógico, conocía poco del club arachán: “Al principio no sabía cómo era, pero después me informé sobre el equipo, que había salido campeón en Segunda y eran muchas las ganas de venir y tratar de aportar”, manifestó.

Entiende que es una oportunidad para mostrarse “en el mundo del fútbol” ya que en Boca “estaba tapado”.

Llegó al fútbol uruguayo, del que tampoco tenía mucha información: “Conocía por Peñarol y Nacional, porque en Argentina mucho fútbol uruguayo no se ve, entonces traté de llegar para aprender cómo era el funcionamiento”.

Dice que el público de Melo es “muy apasionado por el fútbol y más por Cerro Largo”. Y reconoce: “Ya en el primer partido (en el estadio Ubilla, frente a Danubio) sentimos el apoyo de la gente, que fue muy lindo”.

En la primera fecha el arachán le ganó 2-0 a Danubio y en la segunda venció 3-0 a Defensor Sporting: “Arrancamos muy bien, con el pie derecho estos dos partidos y esperemos seguir así por el resto del campeonato”.

Expresó que Cerro Largo es un equipo “muy eficaz a la hora de atacar, tratamos de llegar y convertir porque tenemos muy buenos jugadores arriba y en el mediocampo jugadores con buen pie. La defensa también anda muy bien manteniendo el arco en cero junto con el arquero y son cositas que nos dan mucha fuerza para el futuro”.

Promesa boquense

Sus inicios en el baby fútbol fueron en un club del barrio y en Social Parque, “que era una filial de Boca en ese momento”, recordó el futbolista a Referí. Ahí lo descubrió Ramón Maddoni, uno de los cazatalentos más conocidos en Argentina. “Me llevó a Boca y en cancha de 11 siempre jugué ahí”. Esta es la primera vez que sale del club.

En inferiores tuvo una tarde de gloria, cuando le hizo dos goles a River Plate en un triunfo por 5 a 0 en la Sexta división. En 2017 firmó contrato con la Primera xeneise, pero no llegó a debutar. “En la pretemporada de ese año firmé contrato y jugué en algún partido de verano, pero no oficialmente. Igual, cuando me llamaron para entrenar con Primera no lo podía creer. Fue algo único”.

Señaló que se siente identificado con el juego de Cristian Pavón. “He jugado de 9, pero ahora voy por afuera, buscando el mano a mano. También de extremo”.

Rodrigo Bentancur era el uruguayo que integraba el plantel principal cuando lo subieron (Nahitan Nández llegó a mitad de año, cuándo él volvió a la reserva) y Luna tiene un buen recuerdo del coloniense: “Me pareció muy buena gente”.

Cuando firmó su primer contrato profesional, Carlos Tévez se fue a China, pero aún así no tuvo lugar en el equipo de Guillermo Barros Schelotto: “Es difícil, más para uno que es pibe, tiene que remarla de abajo porque Boca siempre tiene mucho poderío económico para llevar jugadores”.

Por eso ahora decidió salir del gigante argentino para empezar de abajo en el humilde conjunto de Cerro Largo.

En principio la apuesta le salió bien y lo disfruta.

La ficha

Nombre: Mauro Luna Diale

Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1999

Lugar: Merlo, Buenos Aires

Baby fútbol: Club Social Parque

Juveniles: Boca Juniors

Debut en Primera: Cerro Largo FC