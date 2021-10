Maxi Gómez tiene una sobrecarga y ya son 8 los reservados por Tabárez con lesiones

El delantero de Valencia, Maximiliano Gómez, es el octavo jugador de la selección uruguaya que se lesiona de los 32 futbolistas reservados del exterior por el entrenador Oscar Tabárez de cara a los partidos que la celeste disputará en noviembre por Eliminatorias.

El entrenador del equipo “che”, José Bordalas, anunció este martes que no arriesgará al atacante en el partido de este miércoles ante Betis, luego de que se lo sometiera a exámenes médicos por unas molestias musculares.

Gómez fue reemplazado el sábado en el entretiempo del partido ante Mallorca, tras manifestar en el vestuario que tenía problemas musculares, informó el diario deportivo Marca. Por eso, este lunes y martes entrenó de forma diferenciada y, si bien su DT no lo anunció, es muy difícil que viaje a Sevilla para enfrentar a Betis.

Uruguay jugará ante Argentina el viernes 12 de noviembre a las 20:00 en el Campeón del Siglo y ante Bolivia el martes 16 a las 17:00 en La Paz, ambos juegos por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

EFE

Maxi Gómez

"En el descanso (del partido contra Mallorca) tenía molestias y tomamos la decisión de sacarle por no arriesgar. Está bastante mejor y veremos si finalmente podemos contar con él en Sevilla. Han pasado pocos días", explicó Bordalas.

"No hay una lesión importante. Tiene una sobrecarga, pero si no está es porque no tiene buenas sensaciones y no hay que correr riesgos con tantos partidos seguidos", agregó el técnico.

En base a esas declaraciones, es de esperar que el atacante no juegue este miércoles a modo de precaución y que sí esté para los partidos ante Villarreal del sábado y de la semana siguiente frente a Atlético, antes de viajar para los juegos de la selección.

Ocho de 32 lesionados

Con la lesión de Maxi Gómez, son ocho los lesionados al día de hoy de la lista de 32 reservados del exterior que se dio a conocer el pasado viernes.

@selección

Además del delantero, están en recuperación los jugadores:

Ronald Araújo (Barcelona): Sufrió una lesión muscular en la zona de isquiotibiales el 10 de octubre durante el partido de Uruguay contra Argentina por las Eliminatorias. Desde entonces no ha vuelto a jugar.

Diego Godín (Cagliari): No jugó este fin de semana porque presenta una inflamación del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

Nahitan Nandez (Cagliari): Salió sentido el domingo a los 70 minutos por una lesión muscular. Iba a ser examinado

Martín Cáceres (Cagliari): Salió sentido el domingo a los 24 minutos. Cagliari no informó su lesión. Iba a ser examinado

Federico Valverde (Real Madrid). Salió sentido en el clásico ante Barcelona tras ingresar en el segundo tiempo. Sufrió un pequeño esguince en el ligamento lateral de la rodilla izquierda y una contusión torácica que le demandará entre siete y 10 días de recuperación.

Los 32 reservados

Nicolás De la Cruz (River Plate): Presenta una trombosis venosa en su pie izquierdo y en su club no saben aún cuándo podrá volver a jugar.

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo). Se recupera de un desgarro que sufrió en el partido ante Colombia el 7 de octubre.

Cuatro de los lesionados son defensas, zona en la que tampoco podrá contar con Sebastián Coates frente a Argentina por estar sancionado, al igual que Valverde.

A la lista de lesionados se le suman dos jugadores del medio local que estuvieron en la última convocatoria: Sergio Rochet de Nacional, quien se fracturó un dedo de la mano y por quien se metió en la lista Martín Silva, quien regresó a las citaciones, y Facundo Torres de Peñarol, con un esguince en su tobillo.