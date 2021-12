Maxi Silvera se propuso hacer 11 goles, metió 21 y fue el mejor delantero de la temporada

Cuando empezó el año 2021, uno de los objetivos personales de Maximiliano Silvera era alcanzar la cantidad de 11 goles que hizo en la Segunda división el año anterior. El delantero de Cerrito no solo logró esa meta, sino que la mejoró con creces: fue el goleador del Campeonato Uruguayo 2021 con 21 goles y en la 20ª edición de la encuesta Fútbolx100 fue elegido el mejor delantero, la revelación e integrante del equipo ideal.

“Fue mi mejor año, una continuación de lo que se hizo en la B en 2020. Los dos mejores de mi carrera”, reconoció el futbolista a Referí.

Silvera tiene 24 años y hace dos que lleva la cinta de capitán de Cerrito, club al que se integró para jugar en la categoría Sub 16 después de irse de Danubio porque no le pagaban los boletos y dejar el fútbol durante un año.

Diego Battiste

Gol a Nacional en el Charrúa

El comienzo de 2021, luego de mucho tiempo en la Segunda división, era todo un desafío para el equipo y para él.

“En febrero, cuando empezamos el año, era todo una incertidumbre: si nos iba a ir bien o mal, si íbamos a estar a la altura, y a nivel personal tenía esa meta de lograr por lo menos la misma cantidad de goles que había logrado en la B, que fueron 11. Mi desafío era llegar a esa cifra y superarla. A medida que iba pasando el campeonato se iban dando muy buenos partidos y me iba encontrando con el gol; eso me daba más confianza para ver que estaba a la altura y que podía ir por más”.

De todas formas, fue sincero: “Era impensado salir goleador del Campeonato Uruguayo teniendo enfrente a Bergessio y al Colo Ramírez. Soy mucho de seguir los campeonatos y ellos lo venían haciendo de muy buena manera”.

A medida que transcurría el campeonato y pese a las bromas de sus compañeros, Silvera se enfocó en su rendimiento sin distraerse demasiado en quienes podían arrebatarle el primer lugar en la tabla de goleadores.

Diego Battiste

Contra Peñarol, luchando de arriba

“Ellos jugaban y yo también, dependía de mi cada fin de semana, tratar de convertir y después que ellos hicieran lo suyo. El campeonato se fue dando, por suerte saqué una ventaja linda que la pude mantener, ayudado de los momentos de Bergessio y Arezo que estuvieron varios partidos sin convertir. Eso ayudó, pero estoy contento con el año en general, independientemente de los goles, por haber jugado los 30 partidos, casi todos los minutos del campeonato. Eso es muy bueno, te da confianza y habla también del profesionalismo que se ve reflejado a lo largo del campeonato, del cuidado personal y por suerte dio resultado”, explicó.

Silvera consiguió un sueño que siempre tuvo, pero que también sabe que es más difícil de lograr en un club como Cerrito. “Capaz que si uno está en un cuadro grande tiene que apuntar a ser goleador como objetivo principal, pero estando en un club en desarrollo es más difícil y más viniendo de la B que nadie te tiene en cuenta, que nadie te tiene en el radar y creo que es más meritorio aún”.

Leonardo Carreño

En el Parque Maracaná, la cancha de Cerrito

El primer gol que hizo en Primera fue en 2016 frente a Basáñez en la Primera división amateur. Un partido que recuerda por una anécdota particular: cada pelota que se iba hacia atrás del arco, no regresaba a la cancha. Ese día terminaron jugando con un balón que no era reglamentario.

La campaña 2021 del equipo dirigido por Roland Marcenaro también fue clave en el rendimiento individual del mejor delantero del año. “El momento del club refleja mi momento, porque si Cerrito no hubiese hecho el campeonato que hizo, mi rendimiento no sería el mismo o las repercusiones no serían las mismas. Cerrito fue muy competitivo en todo el año y se mantuvo a mitad de tabla durante todo el campeonato. Nos faltaron dos puntos para quedar en zona de copas”, expresó Silvera.

El desempeño del equipo y la protección al goleador, fueron claves para el gran campeonato que tuvo el delantero que jugó con la camiseta número 11: “No es casualidad el momento que estoy pasando hoy. Es un laburo que venimos haciendo con el club, que apuesta por mi desde que estoy en inferiores, hace seis o siete años, y hace dos años me dio la cinta de capitán. Es muy importante para mi, lo valoro mucho y también es una apuesta que está dando resultado”.

Diego Battiste

Su primer partido en Primera, contra River en el Charrúa

El hecho de ser el capitán, “me da más responsabilidad a la hora de enfrentar el año, es importante y llevar la cinta siendo tan joven en el club donde me formé, me llena un poco más. Estoy muy conforme con lo que vengo haciendo, y el club también está contento con mi rendimiento”, destacó.

Un presente que tiene un mérito doble porque “los medios que tiene Cerrito en cuanto a recuperación en la parte física no son los mismos de un cuadro grande, y uno también tiene que doblegar el esfuerzo y tratar de hacerlo y llegar al fin de semana lo más entero posible. Eso lo hizo todo el plantel, Cerrito estaba muy bien físicamente y es trabajo de los profesores que son muy buenos en lo que hacen”.

A la hora de elegir a otros delanteros que sobresalieron en el campeonato, Silvera apuntó a Agustín Canobbio, Agustín Álvarez Martínez, Matías Arezo, Leandro Otormín, Facundo Labandeira y también al argentino Lucas Di Yorio.

Tras el campeonato, la licencia. Pero Silvera no le afloja al entrenamiento pensando en el futuro. “Estoy descansando pero entrenando a la vez, para no quedarme quieto”.

Sigue una rutina de entrenamiento que le preparó el preparador físico del club y espera sin enloquecerse: “Estamos viendo las ofertas que llegan y luego pondremos todo arriba de la mesa y evaluaremos para ver que es lo mejor para mí y para el club”.

En eso no es egoísta y piensa en el bien de todos.