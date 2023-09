"¿Me guardé un cambio?" La insólita respuesta de Álvaro Gutiérrez en conferencia de prensa

El entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez se mostró desnorteado tras el empate de su equipo ante Plaza Colonia, en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura, y dejó en claro que no sabía cuántos cambios había realizado en el encuentro.

Consultado en conferencia de prensa por qué se había guardado un cambio, Gutiérrez sorprendió con su respuesta: "¿Me guardé un cambio? La realidad pensé que había hecho dos (cambios) de primera, pero hice uno".

Los cambios de Gutiérrez ante Plaza fueron: a los 57' mandó a la cancha a Bruno Damiani por Gonzalo Castro, a los 66' Emmanuel Gigliotti por Juan Ignacio Ramírez y Federico Martínez x Antonio Galeano, y finalmente, a los 77', el juvenil debutante Luciano Inverso por Thiago Helguera.

Después, Gutiérrez justificó esa decisión y dijo: "Metimos todo el potencial en la delantera para dar vuelta el trámite, todos los cambios fueron hacia adelante. Solo me quedaba (Manuel) Monzeglio para tratar de cambiar. Pero si entraba por alguien era por (Diego) Zabala porque si sacaba al volante central que nos quedaba (Diego Rodríguez) nos quedábamos sin contención. Didí es un jugador que en cualquier momento te puede resolver un partido. Manolo era el único con proyección ofensiva que quedaba. (José) Alberti no tiene las características de Zabala. Pensamos en un momento por él para sustituir a (Thiago) Helguera, pero preferimos a uno más de punta, por eso pusimos a (Luciano) Inverso para desbordar y con pierna a favor habilitar a Gigliotti y Damiani, pero no pudimos generar tampoco esas situaciones".

"La sensación es amarga, triste. Los primeros 20' fuimos muy superiores, con jugadas profundas y claras, pero no pudimos cristalizarlas por errores nuestros, más por eso que por la audacia del rival", analizó Gutiérrez.

"Cuando perdonás agrandás al rival, empezás a jugar con la desesperación y empiezan a aparecer errores. Ellos metieron linea de cinco, muchos volantes, pero no tuvimos capacidad para jugar con tranquilidad y volver a generar lo que generamos en los primeros minutos", sostuvo el DT.

"Tenemos que trabajar y tratar de aprovechar las oportunidades", expresó el Guti.

"Las herramientas con las que contamos no son todas las que tenemos. Es un año atípico para Nacional. Asumimos estando abajo y seguimos ahí, no vemos mejoría si bien no seguimos perdiendo puntos, no nos acercamos. Pelearla de atrás se hace difícil. A todos nos entra la presión de querer ganar. Hoy no nos guardamos nada, jugamos con dos 9, casi con tres, llevamos todo al ataque, pero no pudimos generar las oportunidades claras", lamentó.

"Los bajos rendimientos es porque no hay regularidad de resultados por la falta de gol que estamos padeciendo. No somos una máquina de generar situaciones de gol y si no las aprovechamos, como siempre tenés que salir a ganar y pelear el campeonato, eso no nos deja jugar tranquilos. No lo hemos podido revertir", admitió el entrenador de Nacional.

"En casa no le pudimos ganar al último. Estoy preocupado", dijo pasando al nivel de la confesión.

"Cuando tenés más jugadores que puedan cumplir las funciones hay más posibilidades. El Chory podía ser un buen recambio, pero hoy está siendo titular varios partidos. El destino nos ha jugado esta pasada. Con (Gonzalo) Carneiro pensábamos tener altura, pierna zurda y gol. Con (Fabián) Noguera perdimos en el tema de la altura. El destino nos jugó esto y hay que ponerle el pecho", sostuvo.

"Todos los técnicos por más espalda que tengan son esclavos de los resultados y más en un grande. Capaz en un equipo en desarrollo no, pero en un grande todo proyecto se basa en los resultados", agregó.

"Me preocupa la distancia de Peñarol porque cada vez quedan menos partidos y no logramos descontar y también la generación de nuestro juego. Hoy en los primeros minutos generamos, pero después nos nublamos", expresó el Guti.

"Cuando asumí íbamos atrás, así que tengo la misma fuerza que cuando asumí. Lamentablemente no pudimos revertir la ventaja y pasar al rival, pero estamos prácticamente en las mismas condiciones", agregó.