"Me hace acordar a cuando estaba ante el juez militar": el enojo de Bergamino en una entrevista en canal 12

El exsbusecretario de Relaciones Exteriores y actual presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (FA), Ariel Bergamino, protagonizó una intensa entrevista en el programa Desayunos Informales de Canal 12 y tuvo varios cruces con los periodistas del panel.

El vínculo entre el Frente Amplio y el gobierno cubano fue el punto que generó mayor tensión en el programa en el marco de las visitas internacionales que la coalición de izquierda está realizando a distintos países de la región para reunirse con partidos afines. Hacia el final de la entrevista, el exvicecanciller hizo referencia a lo que entendía como una dicotomía detrás de las preguntas del periodista Leonardo Haberkorn.

"¿Usted sabe lo que me hace acordar? Cuando yo estaba ante el juez militar…", empezó Bergamino. "Yo soy periodista", le contestó Haberkorn, pero el exvicecanciller continuó. "Donde me ponían dos andariveles y yo era tupa o bolche. Y realmente no era ni una cosa, ni otra. Igual marché preso", finalizó.

El periodista le respondió: ”Usted me hace acordar, ¿sabe qué? A Bolentini en la dictadura que no podía responder".

Néstor Bolentini, militar, fue dos veces ministro del Uruguay durante la dictadura: una vez en la cartera del Interior y otra en la de Trabajo,

"Me parece una comparación de mal gusto”, alegó Begamino. “La suya también”, dijo Haberkorn.

El conductor del programa Nicolás Batalla intervino. "Lo que sí se puede comparar es la dictadura cubana con la dictadura uruguaya", afirmó.

El tema fue traído a la mesa por los viajes que el FA planea hacer hacia varios países, entre ellos Cuba.

"Con Cuba tenemos una relación histórica. Basada en el mutuo respeto y en la no injerencia en asuntos internos", sostuvo Bergamino este miércoles. "El FA mantiene vínculos con un amplio espectro", señaló.

En la entrevista, Haberkorn leyó un pasaje del libro Cuba, de eso mejor ni hablar, escrito por Carlos Liscano, exintegrante del MLN-Tupamaros, subsecretario de Educación y Cultura en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y director de la Biblioteca Nacional bajo la presidencia de José Mujica.

"En Cuba no hay libertades de ningún orden. Es la dictadura del Partido Comunista. Más concretamente: es la dictadura de la familia de Fidel Castro y de un pequeño grupo de generales y de burócratas que durante seis décadas aceptaron y aplaudieron los delirios mesiánicos del jefe”, dice el libro. En el libro, Liscano se refiere a Castro como "un dictador cruel".

Consultado sobre lo afirmado por exjerarca de izquierda, Bergamino se negó a comentar "libros ajenos". "Vengo a un reportaje, no a un comadreo", sostuvo.

“Les cuesta mucho hablar de Cuba y lo ha demostrado usted en esta entrevista”, sentenció Haberkorn. "No logra definir si es una dictadura o no es una dictadura".

"Eso no me corresponde decirlo a mí. Si usted me pregunta si es la democracia que yo quiero para mi país: no”, respondió Bergamino.

Renuncias

En otro momento de la participación del exvicecanciller en Desayunos Informales, se discutió la responsabilidad de los ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, sobre la expedición de pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

"Falta el debido sentido común y la responsabilidad política", valoró Bergamino sobre la actuación de las autoridades. No pidió la renuncia de los ministros y se limitó a decir: “Sé lo que haría yo”. Sin embargo, ante la consultad de si él renunciaría, contestó que "sí".

Los periodistas hicieron referencia a que en situaciones similares en la previa administración, como cuando el mafioso italiano Rocco Morabito escapó de Cárcel Central, Bonomi no renunció.

Bergamino recordó que el fallecido exministro sí presentó su renuncia, pero Tabaré Vázquez no la aceptó.

"¿Se equivocó Vázquez al no aceptarla?", preguntó Haberkorn.

"No estoy para comentar esas cosas ahora. Me parece de mal gusto realmente entrar a valorar si el presidente Vázquez se equivocó o no. Me parece que es una pregunta que no corresponde"

"Si corresponde o no lo definimos nosotros que somos los que la hacemos", acotó Batalla.

"Fue una cuestión de elemental respeto al presidente Vázquez", alegó el exvicecanciller.

"No logro meter una pregunta que me quiera responder", se quejó sonriendo Haberkon.

"No—respondió entre risas Bergamino—. Afine la puntería”.