Me hice dos tests rápidos, dieron negativo, y quedé libre sin PCR: ¿qué dice el MSP?

Un cotonete se adentra por las narinas, revuelve un poco en su interior y extrae una muestra viscosa que, tiempo después, permitirá decir si el paciente tiene o no rastros del virus SARS-CoV-2. A simple vista, el procedimiento parece ser el mismo en los tests PCR y en los antigénicos. Pero no lo es: los tests PCR y los test antigénicos, las dos técnicas que se utilizan para diagnosticar el covid-19, no solo buscan pistas distintas; también difieren en la tardanza del resultado y la certeza del diagnóstico.

Mientras que el PCR tiene una alta sensibilidad y un veredicto más confiable, se trata de una técnica más cara y lenta. El test de antígenos, por el contrario, es más barato y rápido, pero un resultado negativo no permite descartar la presencia del virus. En el pico de la epidemia de coronavirus, con casos que se multiplican en todo el país, miles de uruguayos se someten a diario a alguna de estas pruebas. Y si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) definió a fines de abril un protocolo que establece en qué caso se debe aplicar una u otra técnica, la decisión también deja abierta una ventana para la discrecionalidad de los prestadores de salud en base a un análisis "clínico". Los ejemplos son de lo más variados: un empleado de una empresa del interior que da positivo y todos sus compañeros de trabajo quedan "liberados" con un único test rápido que les da negativo; una familia a la que se le dice que le harán un test de PCR para confirmar que no tienen covid, pero que obtienen el alta con un segundo test de antígenos; un hijo de padres separados que se contagia la enfermedad y mientras que la mutualista de la madre le prescribe a ella un PCR, al padre, de otra mutualista, lo mandan a hacer vida normal tras realizarse el test rápido. ¿Cuál es el criterio para uno y otro caso? ¿Todos están amparados por la ordenanza de la autoridad sanitaria? ¿Se puede obtener el alta sin pasar por el test de PCR? Leé también MSP ordenó amplificar uso de test de antígenos: conocé en qué casos deberá aplicarse El criterio más claro es para las personas sintomáticas. En la guía que el ministerio envió a los prestadores de salud a fines de abril se estableció que a las personas con síntomas de covid-19 se les realice primero un test rápido. Si el resultado es positivo, se los considera caso confirmado. Si el resultado da negativo, se ordena un test PCR no más allá de las 48 horas, manteniendo siempre la cuarentena. Si el PCR da negativo, se descarta el diagnóstico de covid. Entre los contactos asintomáticos, las disposiciones son distintas, y varían levemente según se trate de convivientes, no convivientes, o integrantes de una "comunidad cerrada", que implica todo grupo de personas que comparten un lugar físico o actividad con características de mayor riesgo de exposición. En términos generales, la ordenanza del MSP indica que ante contacto con un caso confirmado, en cualquiera de los tres contextos se debe aplicar primero un test de antígenos. En caso de resultar positivo, la persona es considerada también caso confirmado de covid-19. De resultar negativo, se le ordena una nueva prueba de antígenos en el plazo de cinco a siete días desde el último contacto con el caso confirmado. Si ese segundo test rápido da negativo, sin embargo, los pasos a seguir quedan sujetos a los criterios clínicos del prestador, que puede requerir un test PCR o decretar el fin de la cuarentena. Según fuentes de la salud, "en la práctica" el criterio que prima ante esos casos es ordenar PCR si se trata de convivientes o comunidades cerradas, y dar el alta a los que no entran en ninguna de esas dos categorías. De todos modos, ese criterio a veces es flexible de acuerdo a la demanda, según constató El Observador en diferentes mutualistas y departamentos.