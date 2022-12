Mediante el diálogo con la oposición, Venezuela aspira recuperar US$ 24.000 millones bloqueados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que su gobierno espera recuperar más de US$ 24.000 millones bloqueados en el extranjero a raíz de las sanciones aplicadas desde 2019 por Estados Unidos y la Unión Europea.

El mandatario venezolano se refirió al monto que podría aplicarse a paliar las grandes necesidades que atraviesa la población venezolana a partir de la reanudación del diálogo con la oposición en México.

Maduro dijo además que aspira a que no existan demoras en torno de la liberación de recursos por el acuerdo suscrito con la oposición el fin de semana. "Aspiramos a que no se dilate, no se retarde, por ninguna razón, el cumplimiento de este acuerdo", insistió.

El documento firmado el sábado establece la creación de un fondo fiduciario único con apoyo de Naciones Unidas, para el cual las partes identificaron los recursos congelados en el sistema financiero en el exterior, que serán incorporados progresivamente.

De acuerdo con la ONU, el fondo podrá recibir además financiación de donantes y su misión será la de distribuirlos a las agencias de esa organización para que ellas canalicen la ayuda necesaria para usos humanitarios.

"Aspiramos a que esto sea inmediato, y ya, ahora, en diciembre, se liberen los más de US$ 3.000 millones", manifestó.

Maduro celebró que el gigante energético estadounidense Chevron vuelva a operar en Venezuela tras recibir la licencia de la Casa Blanca, pero volvió a reclamar que se levanten todas las sanciones financieras contra el país.

El líder chavista denunció que Venezuela está sometida a 763 sanciones o medidas coercitivas "unilaterales", y que las empresas estatales venezolanas tienen bloqueado el acceso a los bancos internacionales.

"Estamos recuperando US$ 3.000 millones de un monto superior de US$ 24.000 millones o más", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Aseguró que su administración ya tiene “el plan para (aplicar) los US$ 24.000 millones".

"Está elaborado a detalle para invertirlo en las necesidades de nuestro pueblo; debemos rescatarlos todos", agregó, según la agencia de noticias Sputnik.

Tras una pausa de 15 meses, el Gobierno y la oposición retomaron el pasado sábado las conversaciones en la capital mexicana, donde firmaron un acuerdo parcial para recuperar fondos congelados en el exterior por sanciones para invertirlos en políticas sociales.

El destino final de las tratativas es fijar en consenso un cronograma electoral para el 2024, que incluya garantías de transparencia y veedores.

Según Maduro, el dinero desbloqueado irá a inversiones en el sistema de salud y educativo, a recuperar servicios básicos como la electricidad y a atender la crisis generada por lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierras. Son puntos contenidos en el denominado Segundo Acuerdo Parcial Social, calificado de "exitoso" por el mandatario.

"Se ha creado una comisión de verificación de acuerdos, que tiene la misión de ir banco por banco para recuperar los recursos; esa comisión identificará los recursos para liberarlos, informaremos de manera responsable", explicó Maduro. Se trata de “un buen paso para buscar la paz y dialogar con todos los sectores de la oposición”.

En el marco de ese acuerdo, Chevron fue autorizada el sábado por la Casa Blanca a retomar sus actividades en las empresas conjuntas que tiene con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Pero deberá asegurarse, según el Departamento del Tesoro, de que la estatal venezolana no reciba ingresos directamente por las ventas de la compañía estadounidense.

Para Maduro, "la idea de sacar a Venezuela del circuito económico del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump, y la están pagando porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial".

"Duélale a quien le duela, tenemos que estar allí; somos una gran potencia petrolera y vamos a ser una potencia gasífera", vaticinó.