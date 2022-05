Médico palestino que atendió a periodista de Al Jazeera dijo que no se puede determinar quién la mato

El médico palestino que atendió a la periodista de la cadena catarí Al jazeera, Shireen Abu Akleh, señaló este miércoles en conferencia de prensa que no se pudo determinar fehacientemente que las balas provinieron de los soldados israelíes o del lado palestino.

Medios internacionales señalaron que el Dr. Rayan Al-Ali, de la Universidad de Nablus, afirmó ante los periodistas que de los impactos de bala en la cabeza de Abu Akleh fueron realizados desde "una corta distancia".

"La bala que ingreso a su cuerpo esta en nuestras manos", agregó el especalista y agregó que "ahora los casquillos serán investigados en nuestros laboratorios para encontrar cualquier prueba que determine quien fue el responsable de su muerte".

El asesinato de Shireen Abu Akleh en medio de una operación del Ejército israelí derivó en mutuas acusaciones entre los funcionarios de Jersualén y la Autoridad Nacional Palestina y Al Jazeera sobre quién es el resposable del ataque. Por uno lado el canal catarí señaló que fue asesinada "deliberadamente" y "a sangre fría" por las fuerzas israelíes.

We are all saddened by the death of Shireen Abu Akleh in Jenin today. Israel called for a joint investigation to understand the events.



Watch as forensic doctor, Rayan Al-Ali, points out that it cannot be determined who is responsible for her death before a full investigation. pic.twitter.com/9nNiiYMULt — Ohad Zemet (@OhadZemet) May 11, 2022

En el mismo sentido se manifestó el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, quien responsabilizado a Israel de la muerte de la periodista. En tanto que el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Lolwah Al Khater, calificó en Twitter al acto de "terrorismo de Estado israelí".

Desde Israel tanto el primer el primer ministro de ese país, Naftali Bennett, afirmó que "probablemente" murió por disparos palestinos. El portavoz del Ejército y del Ministro de Relaciones Exteriores señalaron que no fueron responsables.

1/ We are saddened by the death of senior Al Jazeera correspondent Shireen Abu Akleh during a heavy exchange of fire in the midst of a counter-terror operation in Jenin. A free and fair press is fundamental to Israel and all democracies, and as such, journalists must be protected pic.twitter.com/8EqXMT8W5F — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) May 11, 2022

Sin embargo, el testimonio más importante es del periodista de la misma cadena Al jazeera, Ali Al Samudi, quien resultó herido en el mismo incidente y acusó al Ejército israelí de haber abierto fuego hacia los periodistas. "Estábamos yendo a cubrir la operación del ejército cuando abrieron fuego hacia nosotros [...]. A mí me alcanzó una bala. La segunda le alcanzó a Shireen", declaró.

"The first bullet hit me and the second bullet hit Shireen. They killed her in cold blood."



Al Jazeera journalist Ali al-Samoudi who was next to Shireen recounts the moment she was killed by Israeli occupation forces.



🔴 LIVE updates: https://t.co/wbCTSaYhS8 pic.twitter.com/C6AMC5KKCw — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 11, 2022

La muerte de Shireen Abu Akleh fue condenada por los Estados Unidos, la periodista era además ciudadana norteamericana, y de varios organismos internacionales. En este sentido la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró "consternada" y exigió una investigación "independiente y transparente del asesinato" de la periodista, pidiendo que "cese la impunidad".

Por último la Asociación de Reporteros de la Prensa Extranjera en Israel y en los Territorios Palestinos (FPA), se declaró "horrorizada y conmocionada" por la muerte a balazos de la periodista y, como también hizo el Comité para la Protección de los Periodistas, demandó una investigación "rápida y transparente".