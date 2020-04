MEF espera caída “pronunciada” de la actividad e insiste en mantener los motores encendidos 

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche junto al resto del equipo económico, compareció de manera virtual este miércoles ante la Comisión de Hacienda de las Cámaras de Senadores y Diputados, para explicar la creación del Fondo Solidario Covid-19.

Los funcionarios de gobierno comenzaron con un repaso de los efectos económicos que la pandemia está teniendo en el mundo, explicaron los movimientos registrados en las principales bolsas internacionales en las últimas semanas, y también se refirieron al incremento de los déficit fiscales en países desarrollados.

En otras parte de la presentación, la ministra se refirió a los efectos que se están observando en el escenario local. Arbeleche hizo hincapié en la necesidad de atender la emergencia sanitaria y las distintas situaciones sociales, pero tomando en cuenta que los motores de la economía no pueden apagarse. La idea es que aunque a otra velocidad la actividad siga funcionando, mientras se controlan los efectos sanitarios de la epidemia.

También se expuso la batería de medidas dispuestas desde el pasado 13 de marzo en distintos frentes, entre las que se incluyen las líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas a través del Banco República (BROU) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).El equipo económico volvió a insistir en que se tiene que apuntalar a las empresas para evitar que ingresen en situación de insolvencia.

La ministra de Economía indicó que a partir de lo ya ocurrido en otros países se puede estimar un impacto importante sobre la actividad económica, aunque no realizó estimaciones con cifras puntuales. En ese sentido, la jerarca apuntó a que si bien la caída puede ser “pronunciada”, el efecto rebote puede ser también importante una vez que la economía empiece a recuperarse, según dijo a El Observador el diputado por el Partido Colorado, Conrado Rodríguez que participó de la reunión.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini expresó durante la sesión del Senado que el gobierno estudia más medidas para sectores que todavía no están cubiertos, porque según se trasmitió en la Comisión de Hacienda “todos los días aparecen cosas nuevas”. A modo de ejemplo, se refirió a la situación de personas que vivían en pensiones y que hoy no tienen el ingreso diarios para poder seguir pagando por una habitación. “Tienen hábitos de trabajo, pero se quedaron sin un techo y no es población en situación de calle”, apuntó Gandini.

Días atrás el gobierno estimó en US$ 400 millones el desembolso inicial por la suma de medidas adoptadas, “pero será bastante más”, según dijo Gandini. El diputado también se refirió a que es necesario pensar en nuevas formas de ingresos para no seguir agravando el déficit fiscal, que trepó a 5% del PIB en el año cerrado a febrero. La ministra también apuntó a que la liquidez con la que se encontró el nuevo gobierno fue menor comparada con el cierre de años anteriores.

Durante la reunión de la comisión, el equipo económico reiteró que los planes para reordenar las cuentas públicas quedarán postergados por el momento. El déficit fiscal dejó de ser una prioridad y es un hecho que aumentará en los próximos meses, dado que va a incrementarse el gasto para atender la emergencia y habrá menos ingresos en las arcas del Estado por una menor recaudación de impuestos.

Las autoridades también hablaron sobre los créditos de organismos internacionales que hoy suman US$ 1.500 millones y que están próximos a recibirse. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) giró este miércoles al gobierno uruguayo una partida de US$ 400 millones bajo su línea de créditos contingentes, informaron fuentes del organismo El Observador.

Además, Arbeleche aseguró que se están gestionando otros US$ 1.000 millones para ampliar la línea de préstamos contingentes con organismos multilaterales. “Trabajamos para fortalecer financiamiento precautorio; ya no líneas que desembolsemos en las próximas semanas, sino aumentar las líneas contingentes con estos organismos”, había dicho al semanario Búsqueda la semana anterior.