Mercado del ganado gordo entre el ajuste bajista y el equilibrio

A comienzos de la semana pasada la industria frigorífica, abastecida de ganado por los próximos 15 días, comenzó a pasar menores valores por la hacienda gorda. Pero en un contexto de muy baja oferta, el ajuste fue muy leve.

La disponibilidad de ganados bien terminados es muy reducida y hay una menor concreción de negocios. El novillo gordo especial cotiza entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza. En el caso de la vaca gorda -con un rango más amplio de valores- se proponen entre US$ 2,90 y US$ 3. Para la vaquillona los valores y las referencias se encuentran entre US$ 3,05 y US$ 3,10. Las entradas a planta son dispares y se ubican entre 10 días y tres semanas.

Joaquín Abelenda, de Walter Hugo Abelenda Negocios Rurales dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “la escasez de lluvias en muchas zonas del país y el elevado precio de los granos que impulsará el precio de la carne vacuna, este año va a ser de buenos valores para la hacienda gorda”.

La evolución del clima y el ritmo de faena serán las determinantes de los precios en las próximas semanas. Pero la expectativa de los operadores es que la oferta de ganado disponible sea aún menor sobre fin de mes y a lo largo de febrero y que pueda traducirse en algún repunte de valores.

La faena de vacunos repuntó en la semana cerrada el 9 de enero y superó las 40.000 reses luego de dos semanas consecutivas por debajo de las 30.000 cabezas. La faena de vaquillonas mostró el aumento semanal más acentuado (72%) con 6.311 cabezas. La operativa en novillos aumentó 53% a 19.394 cabezas, mientras que la de vacas aumentó 33% a 15.484 cabezas. En la comparación interanual, la faena de vacas aumentó 72% mientras que la de novillos aumentó 60%.

Novillo gordo sube en la región

Argentina y Brasil lideran el ranking de precios en la región. Argentina alcanza los precios más altos en dólares en tres años. El novillo especial de exportación promedió US$ 3,56, un aumento de 40 centavos de dólar en el último mes.

Respecto a un año atrás, el precio se ubica un 30% u 80 centavos por encima según los datos publicados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Brasil lo sigue con un novillo de US$ 3,55 al cierre de la jornada del 12 de enero, un incremento de 9 centavos respecto a la cotización del día anterior. Manteniéndose sin cambios en dólares y aumentando 5% en reales respecto a un mes atrás según el índice Esalq publicado por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea).

En Paraguay el precio del ganado gordo también subió. Se registró un aumento de 10 centavos respecto a la semana pasada alcanzando los US$ 2,95 según la referencia proporcionada por el portal ValorAgro.

Lanares: negocios fluidos

El cordero liviano cotiza entorno a US$ 3,0; el cordero pesado en US$ 3,05. Los capones subieron dos centavos a US$ 2,96, los borregos US$ 3,03 y las ovejas en US$ 2,85. La faena de ovinos fue de 32.318 animales, 15% por encima de los 28.030 de la semana anterior y más del doble. de los 14.322 ejemplares faenados un año atrás. Los corderos tuvieron una participación de 60% sobre el total procesado.

Tonelada exportada acarició los US$ 3.800

El precio de exportación de carne vacuna bajó levemente respecto a la semana anterior y se ubicó en US$ 3.793 por tonelada exportada en la semana pasada, de acuerdo a datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes.

El dato muestra un ajuste de 13% respecto a un año atrás, cuando el valor promedio se había posicionado en US$ 4.337. En carne ovina, el precio semanal de exportación fue de US$ 5.676, mostrando una suba de 30% respecto a los US$ 4.368 de la semana anterior. Respecto a un año atrás el precio es prácticamente idéntico.