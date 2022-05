Mercados atentos a gestiones de la ONU para liberar granos ucranianos

Concluye una semana que fue de volatilidad en el mercado de granos, que sigue mirando a la guerra como factor determinante de la tendencia en los valores.

Chicago operó con el foco en las negociaciones que lleva adelante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para liberar los granos almacenados en Ucrania, y en una mejora en las condiciones climáticas en Estados Unidos.

Hubo lluvias donde más hacía falta, en el área triguera, pero a la vez se dieron condiciones secas en las zonas con maíz y soja que permitieron que se siga avanzando sobre el cierre de las etapas aptas de siembra.

Sobre el final de esta semana seguramente quedará cerca del 90% del maíz de Estados Unidos sembrado y cerca del 70% de la soja plantada.

Con una mejora de la posibilidad de oferta futura de Estados Unidos y con la posibilidad de que se alivien las sanciones a Rusia –a cambio de dejar salir el grano de Ucrania– las bajas de precios de esta semana fueron importantes.

Según se especula, Rusia establecerá un corredor para embarcaciones que transporten productos alimenticios a cambio de sanciones reducidas, según varios informes que citan al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko.

Pero del dicho al hecho hay un gran trecho y las negociaciones no parecen fáciles.

Eso llevó a un mercado volátil en esta semana, en la que se sumaron otros datos que muestran lo atípico del momento.

India, el mayor importador mundial de aceites, anunció una eliminación de aranceles a la importación para bajar los precios domésticos, mientras que también advirtió que no volverá a exportar trigo hasta nuevo aviso.

India y Pakistán atraviesan una ola de calor que afectó a los cultivos y el grano del Mar Negro se necesita con cada vez más urgencia, pero parece poco probable que el mundo ceda a levantar las sanciones a Rusia.

El nerviosismo imperante quedó ejemplificado por la fuerte suba en soja en la tarde del jueves, tras arrancar la mañana en baja.

Esto llevó a que se dieran nuevamente posibilidades de venta de soja a US$ 640 por tonelada puesta en acopio o US$ 650 en puerto, precios que hacía varias semanas no se veían.

La valorización del real, que quita competitividad en Brasil, y la posibilidad de lluvias que entorpezcan el último tramo de la siembra de Estados Unidos, son algunas de las razones que circulaban el jueves de tarde para una suba inusual.

En el balance, las referencias del resto de los granos no tuvieron grandes variaciones: la colza sigue sobre US$ 740, el trigo sobre los US$ 330 y la cebada en US$ 365, siempre por tonelada.

La cosecha local de soja avanzó a muy buen ritmo hasta las lluvias del miércoles, que dejaron un remanente de 10 a 15% del área sin levantar, con un rendimiento promedio nacional muy cercano a 3.000 kilos y una cosecha que seguimos estimando en 3,2 millones de toneladas, lo que supera en 400 mil toneladas las estimaciones pre cosecha.

Y al mismo tiempo avanza la siembra de colza, trigo y en menor medida cebada que contarán en la semana próxima con condiciones aptas para llegar a cerrar junio con los cultivos de invierno sembrados en fecha.

Juan Samuelle

Fue una semana de bajas y subas en la bolsa de granos.