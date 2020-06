Mesa Ejecutiva recomendará aprobar los cinco cambios para el regreso del fútbol

En medio de la incertidumbre y las dudas sobre la fecha de regreso del fútbol, luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estimara la vuelta para el 1° de agosto y el Gobierno comunicara que el retorno será recién el 15 de ese mes; la Mesa Ejecutiva de la AUF definió que recomendará modificaciones reglamentarias para cuando se retome la actividad.

La reanudación de la competencia no requerirá la aprobación de la Asamblea de Clubes porque el formato ya está establecido y se respetará, pero los cambios que promovió la suspensión por la pandemia es que se producirá una reunión con las instituciones para que aprueben las modificaciones reglamentarias a aplicar.

Juan Ceretta, presidente de la Mesa Ejecutiva, explicó que se van a proponer modificaciones por la particularidad de la situación en que volverá el fútbol después de cinco meses.

El dirigente dijo que entre las nuevas disposiciones tendrán que considerar los cinco cambios, pero en tres momentos del juego, una opción que autorizó la FIFA para la vuelta del fútbol tras la pausa por el coronavirus, como una forma de evitar lesiones, y que ya se está aplicando en la Bundesliga alemana, por ejemplo y que incorporaron todas las ligas europeas.

“Es una recomendación de FIFA, no es obligatorio para esta temporada, pero nosotros la vamos a recomendar. Es la modificación de la regla 3, que amplía los cambios a cinco, pero en tres oportunidades. Eso seguro lo vamos a proponer”, explicó el miembro de la Mesa.

Además, indicó que podría realizarse una modificación reglamentaria con respecto a eventuales sanciones o pases a comisión disciplinaria para los clubes que no cumplan con el protocolo o se salteen fases.

“Eso también hay que preverlo y seguramente algún punto se mande para la aprobación al órgano competente”, dijo Ceretta, si bien aclaró que esa propuesta no estaba tan firme como la de los cinco cambios.

Todos esos asuntos deberán resolverse en estos días, indicó. “Hay que aprovechar que se empieza la fase 1 para hacer cuanto antes los cambios reglamentarios. No lo hicimos antes porque no teníamos certeza de cuándo se iba a retomar”, dijo.

Diego Battiste

¿Qué pasa si hay un caso positivo en medio del torneo?

Ceretta también explicó que pasaría en caso de que haya un caso positivo en los controles de coronavirus cuando comience la actividad.

El protocolo señala las medidas que se debe tomar y en la fase 3 y la 4 implican el aislamiento de quien dio positivo, un nuevo test a los 7 días, el aislamiento en precaución del plantel, del rival y del equipo arbitral.

“Todo eso se realizará a la espera del plazo de cuarentena para volver a hacer un examen y que le dé bien”, señaló. “Eso implica que la existencia de un positivo en fase 3 o fase 4 paraliza el campeonato”.

“Esa es una de las razones por las que se fue tan precavido en el inicio de las actividades, porque debés tener casi certeza de que no vas a tener un positivo, porque donde tengas uno todo lo que ganaste se te va por la borda, porque no se puede volver a competir prácticamente. Se puede volver a competir, pero te lleva un mes quizás”, comentó el dirigente, quien considera que el aislamiento de un jugador o plantel es “incompatible” con la competencia.

Clubes con más libertades para llevar a los grandes

La vuelta del fútbol sin público les abre a los clubes en desarrollo la posibilidad de llevar a los grandes a sus escenarios sin las exigencias con respecto a la capacidad de sus tribunas y tampoco con las medidas de seguridad.

¿Tienen los clubes más opciones para fijar sus escenarios ante Peñarol y Nacional?

“Mi interpretación es que el artículo del reglamento que obliga a que para enfrentar a los grandes tengan que tener una capacidad mínima de público, trae consigo implícitamente que va a haber público, pero si no va a haber público no tiene sentido un condicionamiento de la capacidad”, opinó Ceretta. “A mi juicio, esto es una interpretación mía, el requisito de que para jugar con los grandes debés tener un mínimo de aforo, no aplica si no va a haber público”.

Diego Battiste

Lo mismo entiende con respecto a las normas de seguridad para llevar a los grandes, las que considera que “son mínimas” debido a que al no haber hinchas “los riesgos disminuyen notoriamente”.

“Ahora la seguridad pasa por lo sanitario, las medidas tienen que ver más con lo sanitario que con la prevención de la violencia”, señaló Ceretta, en referencia a las medidas que deberán implementarse en las canchas para evitar casos de coronavirus.

A rearmar los calendarios

La AUF pretende volver a jugar el 1° de agosto y tiene armado su cronograma con esa fecha. Pero con la orden del gobierno, de comenzar dos semanas después, los plazos cambiarían.

La forma de disputa no tendrá modificaciones, con el Apertura, Intermedio y Clausura, pero lo que se deberá definir es la cantidad de partidos que se jugarán en 2020.

Ceretta expresó que hay distintos escenarios, los que serán explicados a los clubes, y que la idea es que se juegue la mayor cantidad de partidos en lo que queda del año.

Si se comienza el 1° de agosto, y siempre que no haya inconvenientes, darían los plazos para completar el Apertura y el Intermedio antes de fin de año. Además, si se quieren adelantar partidos del Clausura, deberían fijarse fechas entre semana y tener en cuenta si hay o no actividad internacional.

En cambio, si se inicia el 15 de agosto, como estableció el Gobierno, deberán reajustar las fechas.