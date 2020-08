México reabrió su mercado a Saman después de cerrarlo por contaminación

Tras reuniones mantenidas con autoridades mexicanas vía Zoom, el gobierno logró destrabar las exportaciones de arroz uruguayo a México, después de que ese mercado bajara la cortina a la empresa Saman a principios de agosto.

El gobierno mexicano decidió cerrar su mercado el pasado 5 de agosto a Saman, luego de que detectara gorgojo Khapra en uno de sus contenedores. Se trata de una de las plagas más comunes y más destructivas en granos, pero que no existe en Uruguay.

El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, explicó a El Observador que ahora la única planta que quedó bloqueada para el ingreso a ese mercado es la que tiene la empresa en Varela (Lavalleja), mientras que el resto volvieron a ser habilitadas tal cual lo establecía el protocolo.

Además, el arrocero destacó que el protocolo de autorización -aunque con algunas modificaciones más exigentes- será extendido por 90 días más. El actual vence el próximo 23 de agosto.

Las gestiones fueron realizadas principalmente por cancillería y la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El director de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, dijo que en caso de encontrarse otro contenedor con presencia del insecto que es considerado una peste para los granos y semillas, no será enviada de vuelta toda la carga, sino que solo el contenedor que corresponda.

Una de las principales preocupaciones de los arroceros cuando México cerró por contaminación su mercado a Saman eran 4 mil toneladas de arroz que iban viajando a ese destino, que finalmente serán descargadas. El mercado mexicano para el arroz había sido reabierto en abril luego de que permaneciera cerrado desde setiembre de 2019 por un caso similar.

De acuerdo a datos aduaneros, en el acumulado enero-julio, la firma Saman realizó ventas al exterior del cereal por US$ 126 millones. Perú fue el principal cliente con una compras por US$ 27,4 millones y una participación del 22%, seguido por México con importaciones por US$ 16,3 millones (13%), y Cuba con US$ 14,1 millones (11,2%).

La principal variedad de arroz que colocó Saman en México fue el semiblanqueado o blanqueado pulido (80,1%), seguido por el arroz con cáscara (Paddy) (19,6%). La empresa Samán es la responsable de casi el 50% de las exportaciones uruguayas de arroz.