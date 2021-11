Mikael Aprahamian volvió con un oro tras su lesión en Juegos Olímpicos

El judoca uruguayo Mikael Aprahamian tuvo un retorno triunfal a las competencias luego de lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los que fue eliminado en segunda ronda por el sueco Robin Pacek.

Aprahamian hizo entonces una gran pelea en la categoría -81 kilos, pero perdió por punto de oro en una acción donde Pacek lo inmovilizó generándole un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Posteriormente, el judoca regresó a Uruguay para recuperarse y hace tres semanas retornó a Valencia, donde reside, para comenzar su ciclo olímpico rumbo a París 2024.

Su primera competencia se dio el domingo donde logró ganar el Campeonato Autonómico de Valencia.

El uruguayo en lo más alto del podio

"Estuve entrenando una semana en Valencia, luego me fui a Málaga donde había un torneo Open pero no competí por el peso pero ayudé en la organización. Eso me sirvió para poder pagarme una semana de concentración y entrenamientos en Málaga. Luego volví a Valencia a disputar el Autonómico", explicó Aprahamian a Referí.

"Es un campeonato chico pero al haber obtenido medalla me clasificó al Sector que es una copa en un área más grande que será en Barcelona, en dos semanas. Si logro sacar medalla me clasifico al Campeonato Nacional que será en Madrid del 4 al 6 de diciembre. Mi idea es retomar las competencias tranquilo porque mi objetivo hoy en día es sentirme bien físicamente", agregó.

Aprahamian tiene previsto volver al ruedo internacional a fines de enero o principios de febrero. "La recuperación fue muy buena, pero todavía estoy lento en la pierna y aún no la siento del todo cómoda, la voy manejando con cuidado. Pero para retomar la confianza necesito combates e ir avanzando luchas", concluyó el judoca uruguayo.