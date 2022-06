Ministerio de Trabajo deberá pagar al sindicato de anestesistas tras perder un juicio

El Ministerio de Trabajo (MTSS) deberá pagar una deuda al Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) por un depósito que no realizaron a sus arcas y enviaron a las del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en 2015, tras una decisión del Tribunal de Apelaciones que no puede ser recurrida, informó El País y confirmó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a El Observador.

La situación denunciada por el SAQ data de 2008, en la primera gestión del Frente Amplio. Ese año en el Consejo de Salarios del sector salud se definió abrir un Fondo de Educación Médica Continua para la formación de los médicos, para el que los profesionales debían aportar mensualmente. Los beneficiarios eran el SMU y el SAQ, gremiales que "están enfrentadas hace años", indicó Mieres.

En aquel entonces el Ministerio decidió abrir una cuenta para recibir los montos y ser el depositario de lo recaudado. En 2015, ya en la tercera administración frenteamplista, las autoridades de Trabajo "resolvieron transferirle esos fondos al SMU, cuando el Sindicato Anestésico había reclamado que parte de esos fondos les correspondían a ellos", detalló el ministro.

En 2018 SAQ inició un juicio al MTSS para reclamar el dinero. En primera instancia la Justicia falló a favor de la cartera, pero el Tribunal de Apelaciones resolvió que el Ministerio deberá resarcir al sindicato.

La decisión no es apelable, debido a que el reclamo de los anestésicos es por US$ 23 mil (más ajustes y actualizaciones), según pudo confirmar El Observador, y el monto mínimo de reclamo para recurrir una decisión de este tipo es de US$ 75 mil.

Ahora el proceso continuará con la "etapa de fijación" del monto a pagar, que según Mieres será "larga" porque, además de los ajustes, habrá que definir qué porcentaje del dinero transferido en 2015 le corresponde al SMU y qué porcentaje al SAQ.

Para el ministro de Trabajo esta situación se debe a "decisiones políticas" de las dos administraciones de la cartera involucradas: la primera fue "comprar la cuenta y comprarse el lío", afirmó Mieres, porque "el convenio era entre mutualistas y médicos, quedarse de depositario cuando se sabe que los dos sindicatos están enfrentados es comprarse el lío". La segunda fue "transferir solo al SMU", agregó.

Mieres también preguntó "por qué (el SAQ) no realizó la denuncia al SMU", que recibió el dinero que le correspondía, y no entiende "por qué el Tribunal de Apelaciones hace pagar al Ministerio de Trabajo, que es un simple depositario".