Ministra de Seguridad argentina fue increpada mientras cenaba en Colonia del Sacramento

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, fue increpada mientras cenaba en un restaurante de Colonia del Sacramento este fin de semana. Varios comensales filmaron la situación y el video se difundió en redes sociales.

Según relató la ministra en radio La Red, dos parejas de militantes del Partido Obrero fueron quienes comenzaron la discusión.

"Yo estaba en un bar comiendo un chivito y dos parejas, que después me enteré que eran militantes del Partido Obrero, se levantaron y empezaron a gritarme, a insultarme y a decir ¿dónde está Santiago Maldonado?, vos lo hiciste desaparecer'. Todo muy agresivo", relató Bullrich.

Patricia Bullrich hoy en Colonia del Sacramento pic.twitter.com/tAMMc5hqDz — ElSurTambiénTOD🌞S (@menfistophel) August 19, 2019

"Me das asco. Por tu culpa Santiago Maldonado está desaparecido", le gritó una mujer desde otra mesa, a lo que Bullrich respondió: "Andate a la puta madre que te parió". Tras el insulto, la mujer se acercó a la mesa de la ministra y fue detenida por otras personas.

"Los putée. Porque me parece que no corresponde", dijo. "Ellos terminaron haciendo una denuncia, diciendo que fueron agredidos, cuando en realidad ellos fueron los agresores. Yo me quedé sentada porque no me van a mover ni a prepotear. Después cayó la policía y ahí quedo todo".

Santiago Maldonado, un tatuador de 28 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017 durante un violento desalojo de la Gendarmería de una protesta de la comunidad indígena mapuche Lof en Resistencia en tierras del grupo Benetton situadas en Chubut que son reclamadas como propias por los pobladores originarios.



La desaparición del joven generó gran conmoción pública en todo el país y fue uno de los temas candentes de las elecciones legislativas que se celebraron ese año, con acusaciones de que había sido asesinado y su cuerpo ocultado por agentes del Estado, la definición del crimen de desaparición forzada.

Bullrich aseguró por entonces que no había indicios de que Maldonado hubiese sido arrestado por la Gendarmería.

El cadáver de Maldonado finalmente apareció el 17 de octubre en el río Chubut, atrapado en un ramaje, cerca del lugar donde se lo vio con vida por última vez. La autopsia, de la que participaron 55 peritos, concluyó que Maldonado "falleció por ahogamiento en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia".