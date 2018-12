Ministros del TCA ratificaron contratos de sus hijas como asesoras

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), supremo tribunal encargado de controlar la legalidad de los actos estatales, ratificó las contrataciones de los asesores abogados que colaboran con los ministros en el estudio de los casos. Entre ellos figuran las hijas de tres de los jueces -el presidente del TCA, Eduardo Vázquez, y los ministros José Echeveste y Alfredo Gómez- y cuya contratación configura nepotismo por contradecir el decreto 30 del 2003 que prohíbe que el jerarca de una repartición estatal tenga vínculos familiares con sus subalternos.

A su vez, el artículo 35 del decreto prohíbe "la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad (hermanos, abuelos y nietos, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) o por ser su cónyuge". Según esta normativa, si esta situación se diera, la autoridad competente deberá disponer los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de la persona que debe ser reubicada.

Aún así, y pese a que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió en febrero pasado una exhortación a los jerarcas públicos que tienen familiares trabajando en la misma dependencia o bajo su jerarquía a "corregir de inmediato estas situaciones", el TCA ratificó este jueves las contrataciones.

De todos modos, el tema fue debatido y como no todos los ministros estaban de acuerdo con las contrataciones, lo resolvieron innovando. Según supo El Observador, los últimos dos ministros que ingresaron al TCA, William Corujo y Selva Klett, tuvieron que expresarse por primera vez sobre el tema, y señalaron que no compartieron la designación de los hijas de los ministros por lo que encontraron una solución alternativa que fue que cada ministro contrate a sus asesores.

El Observador intentó consultar a los ministros del TCA pero ninguno quiso hacer declaraciones sobre el tema. El presidente Vázquez, que es quien oficia de vocero, no atendió a los llamados.

La estructura del tribunal es idéntica a la de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Al igual que en la Corte, cada magistrado tiene dos asesores, cargo denominado "asistente técnico abogado contratado". Se trata de cargos de confianza que duran en el puesto mientras está el ministro, y cuando estos dejan el cargo, también lo abandonan. En el caso del TCA, a estos se suma un tercer asesor -llamado redactor- por ministro que permanece en el organismo cuando el ministro cesa.

Los contratos de los asistentes técnicos se renuevan anualmente y, si bien el responsable de la contratación es el ministro para el que trabaja, la decisión la toma el cuerpo. Si alguno no está de acuerdo debería expresarlo por medio de una discordia como ocurre en el caso de las sentencias.

Es el artículo 669 de la ley de presupuesto para el período 2010-2014 (Ley 18.719) faculta "al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a contratar, para los señores ministros, asistentes Técnicos Abogados en el número y forma que éste determine".

Aún así, no está claro si la “innovación” de los ministros salva la contradicción con las normas éticas de la función pública. Un experto en Derecho Administrativo que no quiso ser mencionado dijo que la Constitución y la ley le dan competencia al TCA para resolver y para contratar. No obstante, admitió que se podría interpretar que la competencia se le da al sistema y no al órgano, con lo cual podría desconcentrarse la facultad y delegarse en los ministros.

Según consta en la escala salarial del TCA, el asistente técnico abogado contratado cobra $ 112.557 nominales si tiene dedicación total y $ 93.047 sin dedicación total, lo que implica que pueden tener otro empleo. Esos valores corresponden al 1º de enero de 2016 y no están actualizados, por lo que en la actualidad cobran más.

Los ministros del TCA cobran entre $ 166.882 y $ 223.201 (a valores de 2016), dependiendo de si cobran partida para vivienda y partida académica.

En el caso de Echeveste y de Vázquez, sus hijas fueron contratadas directamente por sus padres, pero la hija de Gómez es actuaria del Poder Judicial y está en el TCA por pase en comisión. En ese caso sigue cobrando el sueldo del Poder Judicial aunque el sueldo de actuario es similar al de asistente técnica.

Sigue en agenda de la Jutep

Consultado el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, sobre las contrataciones en el TCA a las hijas de los ministros, el jerarca dijo que el caso “sigue estando en la agenda" del organismo y que aún no fue abordado "por un problema de demasiada tarea”.

Además, sobre la exhortación que la Jutep emitió en febrero, el jerarca dijo que la idea de esa recomendación era que fuera tenida en cuenta por los organismos que incumplían la normativa_ "Lo que está prohíbo no hacerlo y tampoco hacer lo que no está prohibido pero está mal", dijo.