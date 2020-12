Mirá cómo se acomoda la cancha para exportar carnes a Europa por el Brexit

Con el Brexit a punto de formalizarse, la industria cárnica uruguaya se prepara para los cambios que ello generará en la comercialización externa. Si bien es la Cancillería de la República quien principalmente gestiona en el tema, desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) detallaron cuáles serán las modificaciones que habrá desde el 1° de enero de 2021.

Álvaro Pereira, jefe de Acceso del INAC, explicó a El Observador cómo se dividirán las cuotas de exportación y dijo que desde el instituto son optimistas con respecto a la apertura del Reino Unido a nuevos negocios, porque si bien “la Unión Europea (UE) suele montar mecanismos de protección comercial para los productos del sector agropecuario, el Reino Unido es un mercado súper prioritario, por su alto poder adquisitivo y la expectativa es que, una vez que se independice de la UE, se manejen otros grados de apertura”.

A partir del 1° de enero el Reino Unido dejará de formar parte de la UE. Tras la separación, más conocida como Brexit, cambiará el marco normativo de las exportaciones con el bloque y el país. Además, se dividirán las cuotas de venta.

Uno de los cambios más significativos para las exportaciones uruguayas es que ya no se le podrá vender al Reino Unido bajo la cuota 481, ya que la misma quedará únicamente para la UE, no se dividirá como las demás.

Pereira explicó que si bien el Reino Unido sale de la UE, en término de comercio de bienes va a replicar las normas arancelarias que tiene actualmente en el bloque. "Vamos a ser optimistas, pero no para el 2021, porque las condiciones con el Reino Unido serán similares a las de hoy, de protección, aranceles altos y cuotas", dijo.

Por su parte, Daniel Belerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), destacó a El Observador que Uruguay aún no ha aceptado las nuevas condiciones de comercio, pero que está instaurada una mesa de negociación.

“Había ansiedad porque no se sabía qué pasaba, porque podía haber sido un Brexit no amigable y podía haber sido una guerra sin cuartel, pero parecería que esto de alguna manera se podría caminar, ahora ya saben lo que van a hacer”, comentó.

MGAP

Lo que pasa con cada una de las cuotas

La UE pasará a tener 27 países desde el 1° de enero y los tratados de libre comercio que solían estar vigentes se dividirán entre el bloque y el Reino Unido. La división de cuotas lleva el nombre se “aporcionamiento”.

Pereira explicó que para la división de las cuotas, en la negociación se prestó atención al “histórico de utilización”. Por ejemplo, si hay un cupo que siempre estuvo dividido 50 y 50, quedará así, pero si hay un cupo que el Reino Unido nunca utilizó, quedará 100% para la UE. Ese no es el caso del a cuota 481, que queda en la UE porque “es origen de un litigio comercial entre la UE y Estados Unidos, entonces, en su naturaleza jurídica no tiene la misma condición que otras cuotas como la Hilton. Como consecuencia, el Reino Unido no incorpora nada de la 481”, detalló.

Por otro lado, por la cuota Hilton Uruguay cuenta con un cupo de 6.376 toneladas para exportaciones de carne bovina y a partir de que se ponga en marcha el Brexit esas toneladas se dividirán entre el bloque y el Reino Unido: 5.606 toneladas serán para UE y 770 para el Reino Unido. Esta cuota se divide en 11% para el lado británico y 889% para el europeo.

En el caso de la carne ovina, Uruguay tiene un cupo de 5.800 toneladas para exportación; 4.759 toneladas irán a la UE mientras que 1.041 serán para el Reino Unido.

Por otro lado, las cuotas GATT y Bilan, para exportación de carne ovina congelada, que representan aproximadamente 110.000 toneladas, después del Brexit pasarán a ser de 58.000 toneladas para la UE y el resto para el Reino Unido.

Sin cambios significativos en aranceles

Tras el Brexit se pondrán en funcionamiento nuevos aranceles para exportar al Reino Unido fuera de cuotas. En el caso de Uruguay, tanto para la carne bovina como ovina, no hay cambios significativos.

Según detalla un documento publicado por el INAC, se tomó como referencia el arancel de la UE “y se lo modificó marginalmente”. Ese arancel tiene un componente porcentual y uno fijo. El fijo pasó de denominarse en euros a libras esterlinas y el porcentual se redujo 0,8 puntos.

Desde INAC ejemplificaron estos cambios: “La carne bovina enfriada sin hueso tiene un arancel de 12,8% + EUR 3,034/kg para ingresar a la Unión Europea. Para acceder al Reino Unido el año que viene deberán pagar 12% + GBP 2,53/kg”.

Otro de los impactos que tendrá el Brexit sobre las exportaciones cárnicas uruguayas es que no se podrá triangular sin pagar aranceles. Actualmente, Uruguay puede exportar carne a Holanda, por ejemplo y luego esa carne exportarla a Reino Unido, en esa última transacción no se pagan aranceles. Desde el INAC explicaron que es posible que después de que comience el 2021 esta triangulación podría demandar un pago de aranceles.

Carlos Pazos

Pueden surgir nuevos negocios

Pereira indicó, finalmente, que la mayoría de las importaciones de carne británicas son de origen irlandés, porque como parte de la UE, los aranceles eran casi nulos con el Reino Unido, a diferencia de países que están fuera del bloque, como Uruguay, que enfrentan aranceles cercanos al 50%.

"El mercado británico está muy acostumbrado a la carne irlandesa, y los irlandeses son muy poco competitivos a nivel internacional, ellos logran exportar dentro de Europa, y la mitad de sus ventas son al Reino Unido. Ahora este se salió de la Unión Europea y tiene un tratado de libre comercio muy fuerte con el bloque, pero a medida que pase el tiempo va a empezar a firmar tratados con otros países y ahí uno se imagina que va a caer el monopolio irlandés. Ese es el mensaje: hay oportunidades, es como un mundo nuevo que se abre, algo que estaba súper protegido y donde había una competencia bastante despareja, es una oportunidad enorme que no podemos dejar pasar", concluyó.