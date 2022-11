Mirá la emocionante arenga de Messi antes de ganar la Copa América 2021

"No existen las casualidades. Está copa (Copa América 2021) se tenía que jugar en Argentina. ¡En Argentina! Y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa", así cerró su arenga la tarde del 10 de julio de 2021, en la intimidad del vestuario visitante del Maracaná de Río de Janeiro, el capitán de la selección argentina Lionel Messi.

Un rato después, Argentina vencería 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María a los 22 minutos y conquistaría el título de América para igualar a Uruguay con 15 copas conquistadas.

Un video que salió a luz en las últimas horas y que muestra la versión más emotiva del 10 argentino, echó por tierra aquel Messi a quien los hinchas le adoraban por sus condiciones técnicas pero le asignaban falta de carácter en el vestuario.

Carl De Souza / AFP

Messi celebra con sus compañeros la conquista de la Copa América 2021

"Hoy quiero darles las gracias por esto 45 días", comenzó diciendo antes de saltar al Maracaná a ganar la final de la Copa América.

Y agregó: "Se armó un grupo espectacular. Y lo desfruté muchísimo, 45 días en los que no nos quejamos de los viajes, de los hoteles, de las comidas, de nada. Fueron 45 días sin ver a nuestra familias. El Dibu (Martínez) fue papá y no pudo ver a la hija... Y todo, por este momento. Estamos a un pasito de conseguirlo. Por eso, ahora vamos a salir y vamos a levantar esa copa para disfrutar con nuestras familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre. No existen las casualidades. Está copa (Copa América 2021) se tenía que jugar en Argentina. ¡En Argentina! Y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa".

Tras estas palabras el vestuario, que escuchaba en silencio, explotó en un solo grito y dos horas después levantaban la Copa América.

Así fue la arenga del 10: