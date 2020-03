Mirá la respuesta de Real Madrid a Manchester United y Chelsea por Federico Valverde

La temporada 2019-20 que ha tenido Federico Valverde en Real Madrid hasta la irrupción en el mundo del coronavirus, ha llevado a que la institución merengue le fijara una cláusula e rescisión a su contrato de 750 millones de euros.

Su momento futbolístico llevó a que el técnico Zinedine Zidane quedara más que conforme con él y que lo mantuviera en el equipo titular en la enorme mayoría de los encuentros.

Tanto es así que con el brasileño Casemiro son inseparables en la mitad de la cancha merengue, relegando en su caso en algunos encuentros a su ídolo, el alemán Toni Kroos, o al electo mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, el croata Luka Modric.

El uruguayo ha conseguido hasta el momento los mejores números de su carrera en una temporada excelente en la que disputó 32 partidos en todas las competencias con dos goles y cuatro asistencias.

Según publicó el diario ABC, Manchester United consultó a los merengues por su ficha, en busca de lograr una negociación para reducir el posible costo de transferencia.

Sin embargo, el club madridista no vacila en eso respondió que no se llevará a cabo su fichaje si no se habla de la cláusula de rescisión.

Pero Manchester United no ha sido el único interesado en contar con el volante uruguayo.

Otro club ingles, Chelsea, también moitró interés por el exjugador de Peñarol,.

No obstante, Real Madrid ya anunció que no escuchará a ninguno que no esté dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.