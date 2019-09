Mirá las charlas de Leodán González con el VAR y cómo resolvió dos polémicas

“Tranquilo, no reanudo. Piero, ¿me escuchás?”, preguntó Leodán González en pleno partido entre Corinthians e Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. El diálogo del árbitro uruguayo era con el centro VAR para intentar resolver una incidencia polémica que había terminado con gol del equipo ecuatoriano.

La Conmebol reveló los videos y los audios de las charlas del árbitro uruguayo con sus asistentes de video e incluso lo que les decía a los jugadores en el campo de juego.

Tras el gol de Independiente, el línea levanta la bandera y se genera el diálogo.

“Tranquilo, no reanudo. Tengo gente lesionada, no reanudo por ahora. Piero, después del offside, ¿Piero, me escuchás?”, preguntó Leodán, a quien desde el centro VAR lo llaman por Leo.

Cuando le dijeron que lo escuchaban, González planteó una protesta del golero de Corinthians: “Después del offside, Casio dice de una falta, para mí es un choque normal”.

Luego se ve a Leodan decirle a los jugadores: “Tenemos esta herramienta que beneficia y hace justicia, ok, muchachos”.

El árbitro termina anulando el gol.

En otra incidencia del mismo partido, un jugador de Independiente del Valle le pegó a otro de Corinthians y se recurrió al VAR.

Leodan adujo estar tapado y lo invitaron a ver el monitor. Al tiempo que le anunciaron que quedó en sus manos la decisión.

Leodán comunicó que amonestaría a amonestar al jugador del club ecuatoriano.