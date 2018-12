Miranda dijo que fue un error haber culpado la oposición

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, reconoció que fue error cuando en 2016 su partido político defendió a Raúl Sendic aprobando una declaración que alegaba que los medios y la oposición desestabilizaban la democracia. “Eso fue un error y lo dije cuando hice campaña para asumir la presidencia del Frente Amplio. Eso fue error y no cabe la menor duda”. Además dijo que cree que no sea cierto eso y reconoce que tampoco estuvo bien “enunciado”. En este sentido, dijo que no hay un rectificación escrita, porque tras asumida la equivocación se “actúo”.

En esta misma línea, cuestionó a los demás partidos políticos por no tener procesos de ética que castiguen a aquellos que hayan actuado mal. “La oposición tiene que salir a hablar porque no tiene agenda, no tienen ninguna propuesta”, dijo Miranda.

A pesar de que el presidente del FA cree que tampoco hoy los medios y la oposición desestabilizan la democracia, afirmó que “el diario El País es un actor político partidario, si bien no desestabiliza la democracia, juega sucio porque miente”.

Por otra parte, Miranda afirmó al programa Quién es quien de Diamante FM, que para ganar las elecciones se necesitan de “muchos factores” y que el hecho de que Sendic ya no esté en la actividad política del partido no es “uno de esos factores relevantes” a la hora de que la gente coloque el voto en la urna. “No creo que haya Cuco, eso es una opinión de Sendic”, en este sentido, dijo que el Frente Amplio siguió un proceso institucional y tomó una decisión, “el tema se terminó ahí y punto”.

Más allá de que Sendic ya no pueda estar en una lista, para el presidente del FA todos los frenteamplistas tienen que trabajar “muy arduamente” para poder convencer y persuadir a la población de que la mejor propuesta política la tiene el partido de gobierno. “Hemos demostrado que es lo mejor para el país, la mejor propuesta, es la del Frente Amplio”. En esta misma línea, Miranda dijo que el partido tiene cuatro candidatos “muy sólidos” que expresan los lineamientos que el Frente Amplio quiere para la sociedad uruguaya. “Hay que discutir y hablar de eso”.

En cuanto a la complejidad que tienen las próximas elecciones, Miranda opinó “que la próxima es siempre la más complicada”, no obstante, dijo que el partido no tiene miedo de enfrentar el desafío de conseguir el gobierno por cuarta vez consecutiva. “En las elecciones pasadas habían actores del Partido Nacional que estaban seguros que ganaban y no solo terminaron perdiendo, sino que lo hicieron con mayoría parlamentaria”, afirmó Miranda.

En caso de una derrota en las próximas elecciones y sobre el riesgo de una fractura dentro del Frente Amplio, Miranda dijo que no ve el porqué de una ruptura, ya que cree que es el “partido político más consolidado” de todos. Además, cuestionó a los demás partidos que no tienen un programa de gobierno en común, “en algunos casos hay acciones grupales puntuales para obtener algún rédito electoral de corto plazo”. En este sentido, afirmó que le parece “raro” que algunos políticos opositores al Frente Amplio que se identifican con la corriente wilsonista, tomen medidas tan conservadoras en temas, por ejemplo, como la seguridad.

Sobre dicho tema Miranda señaló que es “innegable” que la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) incida en la cantidad de delitos pero no es el único factor. En contraposición, la semana pasada, el presidente de la República Tabaré Vázquez responsabilizó, en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), a la implementación del nuevo CPP por el aumento de las rapiñas. “Aquí, si no se hubiera instrumentado el nuevo CPP, y se hace la prolongación teniendo en cuenta el valor de la pendiente, al iniciar el 2019 casi estaríamos con una baja del 30% de las rapiñas”, dijo basándose en un estudio elaborado por el profesor Spencer Chainey de la University College of London. Sin embargo, Miranda insistió en que hay que esperar porque poner en funcionamiento el nuevo código lleva un tiempo hasta que comienza a dar buenos resultados.

Sobre la promesa de Vázquez en la pasada campaña electoral que afirmaba que se iban a bajar 30% las rapiñas, Miranda dijo que un gobierno no “se reduce” al aumento de rapiñas o al aumento del registro de rapiñas, ya que el tema de la seguridad, para el presidente del FA, está formado por múltiples factores que conviven entre sí. Además, dijo que las políticas sobre seguridad que se han implementado, han logrado “controlar la violencia en la sociedad”, ya que si se hubieran implementado otras alternativas “todo terminaba siendo un desastre”.

Sobre los indecisos o desencantados con el Frente Amplio, Miranda dijo que sería un error que apostaran a la derecha, porque de esta manera estarían apoyando a “la lógica del mercado”. En este sentido, puso como ejemplo el caso de Argentina. “El costo social que tiene en Argentina es brutal”, de esta forma para Miranda no votar al Frente Amplio es siempre una equivocación. “Francamente, creo que hemos cometido errores pero hemos cambiado y transformado radicalmente este país”, y mencionó que Uruguay es el único de la región que mantiene una economía estable.