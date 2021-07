Miranda recorrerá el interior para saludar militantes antes de dejar presidencia del FA

Mientras el Frente Amplio define la forma en que sucederá a Javier Miranda que el 24 de julio dejará la presidencia de la fuerza política, el dirigente iniciará este viernes una recorrida por distintas ciudades del interior para saludar a dirigentes y militantes con los que trabajó mientras estuvo en el cargo asumido en 2016.

Miranda tiene previsto como primer destino Tacuarembó, que luego continuará por otras ciudades y localidades del eje de la ruta 5 como Paso de los Toros y Florida. La semana próxima visitará Salto, Paysandú y recorrerá el eje de las ruta 3 y la ruta 1, al tiempo que tiene previsto culminar su gira por el este y el área metropolitana de Montevideo.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que la intención de Miranda no consiste en hacer reuniones de forma orgánica, sino que serán encuentros informales a modo de saludo. En algunos lugares como Paysandú está previsto que la despedida sea con un asado.

El presidente del Frente Amplio dejará el cargo el 24 de julio al inicio del próximo Plenario Nacional de la fuerza política, según manifestó en distintas reuniones con dirigentes de la oposición.

La resolución de la forma de suceder a Miranda todavía no está resuelta, aunque entre los sectores gana espacio la idea de establecer un colegiado provisorio que asuma la conducción hasta el Congreso del Frente Amplio y las elecciones previstas para fin de año.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, habló este miércoles sobre las dificultades que le generaron a la oposición las "dilatorias" en conformar una nueva conducción, bajo el entendido que eso impidió "fortalecer el rumbo". "Lo que se necesita es unidad de criterio y unidad de acción a la hora de poner los tantos (para la autocrítica) sobre la mesa, y no nos hace bien que sigamos todavía tan dubitativos. Por otra parte el hecho que se sepa que va a haber un cambio de autoridades y que el propio Javier haya dicho 'yo voy a estar hasta acá y después se tendrá que seguir' genera no digo incertidumbre, pero cuesta fortalecer el rumbo. Hay un tema de conducción ahí que esta dilatoria no nos hace bien", dijo Orsi a Primera Mañana de El Espectador.

El dirigente canario también advirtió que "a veces la dinámica política" entre los sectores frenteamplistas "prioriza la captación de espacios en la interna", algo que lamentó por postergar, a su criterio, buscar convencer a las personas que en la última elección dejaron de votar al FA.