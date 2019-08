Miranda sobre la polémica con El Gucci: "Es un mamarracho mal manejado"

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, afirmó que la polémica que se generó con la postulación de El Gucci (Gustavo Serafini) a la Cámara de Diputados fue un "mamarracho mal manejado", según recogió Telemundo.

"Francamente, se manejó mal", dijo el presidente de la coalición de izquierda, al tiempo que afirmó que fueron "muchos" los actores políticos que no reaccionaron bien.

Consultado sobre la actuación en particular del candidato frenteamplista, Miranda afirmó que no iba a "hablar mal" de Daniel Martínez, en quien dijo tener una "enorme confianza". "En todo caso –como siempre–, el error que puede cometer Martínez es analizar las situaciones, no tomar decisiones apresuradas e intentar dialogar, que tiene costos", explicó el presidente del Frente Amplio.

El Gucci anunció el domingo su intención de postularse a la Cámara de Diputados bajo la lista 890 de Baluarte Progresista. Sin embargo, los movimientos feministas, así como varios sectores del Frente Amplio, repudiaron esta intención y recordaron que en 2018 el cantante de música tropical enfrentó varias acusaciones de abuso sexual, aunque ninguna probada en la Justicia. Algunas de las voces más críticas dentro del Frente Amplio fueron la del intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y la de la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche.

Carlos Lebrato

Después de varias horas de debate y con el hashtag #FueraGucciDelFa como tendencia, Martínez decidió pedirle a El Gucci que desistiera de su candidatura. El ingeniero socialista afirmó que esos temas tenían "marcha atrás" y el artista salió a dar entrevistas buscando limpiar su imagen.

En esas declaraciones, Serafini advirtió que había grabado la conversación privada con Martínez cuando notó que la situación "empezó a ponerse turbia". Según detalló el cantante, el candidato dijo que, si bien creía que El Gucci "sumaba" a su candidatura, debía bajarlo porque "las mujeres" estaban "sensibles", y calificó a Goyeneche de "ingobernable".

"Quiero hablar de programas, no de El Gucci", apuntó Miranda y agregó que, en un principio, le pareció "muy bien" que un "fenómeno popular" se incorporara a una lista. "Siempre es una buena jugada. Ahora, lo que hay también que medir es qué consecuencias tiene y de qué persona estamos hablando", advirtió.