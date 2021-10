Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de internación por "insuficiencia coronaria"

La conductora argentina Mirtha Legrand fue dada de alta la noche de este martes, 12 días después de haber sido internada por “insuficiencia coronaria”. La decisión se tomó luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales que la atendieron en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, según consta en un nuevo parte médico de este martes.

“Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del sanatorio, de común acuerdo con su familia, la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche”, señaló el escrito.

Según los médicos, “habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su casa”.

Legrand ingresó a ese mismo sanatorio el 20 de setiembre para realizarse estudios en el área de cardiología. Se le realizó una cinecoronariografía y allí se encontró una obstrucción coronaria, por lo que se dispuso la colocación de dos stents.

Este martes, el personal médico añadió: “Agradecemos a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”.

La conductora apareció por última vez en su famoso programa, que se emite en la pantalla de Canal 13, en agosto cuando sus médicos le dieron permiso para volver a la conducción por una noche. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? Trescientos días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo luego de la apertura de Almorzando con Mirtha Legrand. Allí agregó: “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida".