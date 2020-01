Monos, estrenos nacionales y un detrás de cámara: todo lo que hay que ver este fin de semana

Vientos de agua

Con una épica historia que va desde los años 1930 hasta los 2000, y una ambientación dividida entre España y Argentina, esta serie creada y dirigida por el premiado Juan José Campanella y coproducida en esos dos países no tuvo demasiado éxito en su lanzamiento original en 2006. Desde entonces, sin embargo, se ha convertido en una saga casi de culto, que ahora ha regresado gracias al streaming. Por una parte cuenta la historia de un minero asturiano que huye a Buenos Aires luego de una tragedia familiar y, por otro, la de su nieto, un arquitecto que se ve obligado a exiliarse en Madrid por el impacto de la crisis económica de 2001. Disponible en Netflix.

Combo uruguayo

Pasa poco pero cuando pasa hay que rescatarlo: dos películas del cine uruguayo entraron esta semana al catálogo latinoamericano de Netflix. Los títulos además, son bien disímiles e interesantes. Por un lado apareció Whisky (2004), la segunda película de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, y una de las películas uruguayas más premiadas y elogiadas de la historia. Protagonizada por Joge Bolani, Mirella Pascual y Andrés Pazos es, podríamos decir, un verdadero clásico del cine nacional.

Pero además se estrenó también Porno para principantes, una comedia a cargo del director Cali Ameglio que se presentó en salas durante la segunda mitad del 2019 y que tiene como dupla protagonista al uruguayo Nicolás Furtado y al argentino Martín Piroyansky. Con tonos diferentes y exponentes de dos etapas bien distintas del cine nacional, las dos películas tienen en común que, quién sabe por cuánto tiempo, están a un click de distancia. Y para el cine uruguayo, que no suele tener mucha más vida luego de su pasaje por salas, eso es algo para destacar. En Netlfix.

What did Jack do?

El pasado lunes el cineasta David Lynch cumplió 74 años. Pero en lugar de esperar regalos y felicitaciones, fue él que decidió regalar un nuevo puñadito de sus ideas surrealistas a sus seguidores incondicionales. De la nada y sin aviso alguno, el director de Mulholland Drive y Terciopelo azul largó en Netflix un cortometraje titulado What did Jack do? (¿Qué fue lo que hizo Jack?), en el que interroga a un mono acusado de homicidio. Sí, así como lo lee. Son 17 minutos de puro surealismo y absurdo de la mano de uno de los tipos más originales y extraños del cine –y dueño de uno de los mejores pelos del mundo artístico–. A esta pequeña cápsula del universo lyncheano la pueden encontrar en Netflix.

The movies

A veces, conocer lo que está o estuvo detrás de las películas que amamos es tan o más interesante que la propia ficción. No en vano se han escrito cientos de libros y se han filmado documentales sobre la filmación de determinados títulos del séptimo arte. Siguiendo esa línea, la serie The movies propone un recorrido por algunas de las películas que, de alguna manera, cambiaron al cine y gestaron diversas movidas culturales, sociales y hasta políticas. Producido por Tom Hanks, los primeros dos episodios ya están disponibles y se centran en la misma temática: el cine de los 2000. Está disponible en HBO GO y todos los martes se estrena un nuevo episodio.