Montevideo Late: ¿cómo se preparan Paola Dalto y DJ Fuega para el festival?

Este sábado tendrá lugar en la Rambla del Club de Golf la segunda edición del Montevideo Late, el festival organizado por la Intendencia de Montevideo, que este año tiene como temática la idea de fiesta, por lo que las bandas y artistas que se presentarán estarán intercalados con un plantel de DJs que incluye a Dj Fuega, Mica Sapin, Loli Arana, DJ Sanata y Paola Dalto.

A lo largo de la jornada, que empezará a las 13 horas, este grupo se encargará de hacer bailar al público entre cada show musical, con la intención de que no haya interrupciones en el entretenimiento.

En la previa del festival, El Observador habló con dos de las DJs que se presentarán en el Late, Paola Dalto y Dj Fuega, para conocer cómo se preparan para este tipo de eventos y qué particularidades tienen los festivales donde se plantan ante públicos tan diversos y masivos.

¿Cómo encara un DJ un evento como este, donde tiene adelante públicos de edades, perfiles y caracteres tan distintos como puede haber en este festival?

Paola Dalto: Es algo que me fascina, porque es gran parte de mi trabajo. Y me fascina porque escucho todo tipo de música, de verdad, desde ABBA hasta Los redondos y todo lo que hay en el medio, pero además paradísima en el siglo XXI, porque ahora estoy loca por ver a Milo J, entonces me ha tocado en distintas ocasiones enfrentar a audiencias muy diversas, sobre todo en bodas y en cumpleaños. En eventos de ciudad, en celebraciones, me ha tocado estar ante familias, públicos variados, y me fascina mostrar mi pasión por la música y hacer que todas las personas disfruten.

Fuega: Esto para mí es muy hermoso, me pasa lo mismo. Yo estoy como en una nueva generación, que tiene un gusto musical bien diverso, bien variado, y me pasa lo mismo, trato de hacer que el público se goce. Que la música sea bien diversa, que haya desde música de los 90 hasta rock, o música disidente, que tiro mucha, porque me parece que desde la música también se puede dejar mensajes. También estoy segura que el arte es una forma de militar, de activar y de promover, entonces para mí es muy importante que una DJ trans esté ocupando estos espacios, porque rompe con un montón de estereotipos y de esquemas. Me parece súper importante la convocatoria que me hicieron para que esté acá, porque eso habla de un cambio cultural, y más para las disidencias y para una población trans históricamente vulnerada en derechos y espacios. Es un sueño, y siento que estar ya es una forma de romper. Y en cuanto a la música, me amoldo al público y al espacio. Porque mi rol como DJ es hacer gozar y que la gente se divierta, y estar siempre actualizada, con lo que los gurises quieren escuchar.

Foto: Leonardo Carreño.

DJ Fuega

¿Se aprende a leer al público y entender lo que quiere escuchar?

Dalto: Yo siempre digo que la pista manda, por más que vos vengas con tu idea, o tengas un plan, que digas en tu casa "quiero poner este remix, que nadie tiene y va a andar bárbaro", planificás, pero la pista manda. Llegás y lees a las personas. Te fijas desde cómo se mueven hasta de qué tienen ganas. Vas probando, vas armando hacia un género musical y viendo si eso funciona o no, para seguir por ese lado o cambiar. A mí lo que me fascina es tener la chance de manejar en este caso a un público así de diverso, resalto la equidad de la grilla también, que eso también es una señal de que en el público vas a tener de todo. Y ahí tenés más margen para poder chivear. Ahí es donde conectás. Cuando te soltás y te estás divirtiendo, se nota.

Fuega: El público te va guiando. Lo que sí tenés que tener es tu música preparada, de varios estilos, porque vas jugando con el público y haciéndolos gozar, porque nuestra idea es que la gente que viene a disfrutar del espectáculo lo pase bien. Y escuche lo que quiere escuchar.

Foto: Leonardo Carreño.

Paola Dalto

¿Qué es lo peor de ser DJ? ¿Los que se acercan y piden canciones?

Dalto: (risas) Vamos a estar muy alto como para que lo hagan esta vez. Están los que te escriben y te muestran la pantalla del teléfono ahora con la canción que quieren.

Fuega: No van a llegar, salgo que vengan con un dron. O que lo pidan por redes, que nos ha pasado. Pero hay un trabajo previo de muchas horas, muchas semanas, de armado de un set, que a veces la gente no dimensiona. El trabajo del DJ es un trabajo muy importante, porque estas días armando tu set —varios sets en realidad— y tenés que tener todo cubierto. Es un trabajo que también nos encanta.