Montevideo, un plebiscito: gestión versus alternancia

El ciclo electoral se termina. El 27 de setiembre la ciudadanía elegirá segundo y tercer nivel de gobierno en todo el país. Quiero volver a analizar las perspectivas de la competencia por la Intendencia de Montevideo. El 17 de julio escribí que la elección será “más competitiva” de lo que parece. Sigo pensando lo mismo. La elección no está cerrada. Desde mi punto de vista, la campaña electoral será decisiva. Si es un plebiscito sobre la gestión del Frente Amplio en Montevideo durante los últimos cinco años, ganará alguno de los candidatos frenteamplistas. Si, en cambio, es un plebiscito sobre si vale o no la pena cambiar de coalición de gobierno, Laura Raffo puede ganar. Me explico.