MontevideoGas reintegra trabajadores en seguro de paro y sindicato levanta la huelga

Tras varias horas de negociación, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) y Petrobras, la empresa propietaria de MontevideoGas, llegaron este viernes a un acuerdo. Luego de que el sindicato amenazara con ocupar la sede de la firma desde el próximo lunes, durante la jornada hubo una reunión tripartita junto a representantes del Ministerio de Trabajo donde los trabajadores y la compañía alcanzaron una salida transitoria al conflicto para continuar negociando.

La fórmula del acuerdo implica que los trabajadores que están en seguro de paro sean reintegrados cuando cumplan dos meses en esa condición y por única vez no se aplicará la partida de alimentación correspondiente a 2019, aseguró el dirigente sindical Alejandro Acosta a El Observador. A cambio, los empleados ofrecieron levantar la huelga de hambre que realizan los funcionarios en la Plaza Independencia desde hace 25 días y continuar negociando.

Sobre el mediodía la empresa pidió un cuarto intermedio. Según Acosta el principal desacuerdo fue que Petrobras no aceptaba el plazo de los dos meses para el reintegro de los trabajadores, sino que pretendía tener libertad para fijarlos "cuando entendiera que estuviesen financiados". Por su parte, el sindicato no cedió porque "si se acordaba el reintegro y después quedaba librado a que la empresa pudiera decidir si se efectivizaban o no, sería desnaturalizar el acuerdo", sostuvo Acosta.

Además, en el ámbito tripartito se acordó conformar una nueva mesa de negociación a partir del 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre, que puede ser prorrogable. El Poder Ejecutivo se comprometió a impulsar instancias de negociación en lo laboral a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a nivel del contrato de concesión del servicio de gas por cañería con el Ministerio de Industria.

"No es la solución de fondo de nada, pero es un avance. El acuerdo simplemente permite evitar el efecto terrible de la pérdida de trabajo", sintetizó Acosta.