Movimientos indigenistas bloquean rutas por los altos precios de los combustibles

El principal movimiento indígena de Ecuador comenzó este lunes un ciclo de protestas contra el gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso bloqueando rutas en varias provincias para exigir una baja en los precios de combustibles.

Convocados por la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los integrantes de los pueblos originarios mantienen desde la medianoche las vías bloqueadas con neumáticos en llamas y barricadas levantadas con tierra, piedras y árboles en al menos siete de las 24 provincias del país, incluida la andina de Pichincha, cuya capital es Quito.

La Conaie, además de reclamar contra los altos precios de los combustibles, también lo hace por la falta de empleo, el control de precios de los productos agrícolas y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. La protesta, que incluye también el corte de los accesos hacia la capital, podría derivar en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Según el comandante de la Policía, general Fausto Salinas, “el gobierno no puede permitir la paralización del país”. Por su parte, Lasso, que asumió hace un año, advirtió anoche que no permitirá el bloqueo de carreteras, ni la toma de pozos petroleros durante las protestas.

La Conaie, que nuclea a 53 organizaciones de 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas, lideró en 2019 las manifestaciones que obligaron al expresidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en un plan para eliminar los subsidios de los combustibles. La represión dejó un saldo de 11 muertos.

Desde 2020, los precios de los combustibles son revisados mensualmente. El precio del galón estadounidense de diésel (unos 3,78 litros) casi se duplicó al pasar de US$ 1 a US$ 1,90, mientras que el de la gasolina común subió un 46% -de US$ 1,75 a US$ 2,55-. Lasso, para dar alguna respuesta al reclamo, congeló los precios.

Sin embargo, la Conaie exige que se reduzcan a US$ 1,5 para el diésel y a US$ 2,10 para la gasolina. Por su parte, el Ministerio de Gobierno expresó su "apertura al diálogo" ante la nueva jornada de manifestaciones. La Conaie, en tanto, alertó que el Ejecutivo prepara un operativo de "represión, violencia y masacre", e hizo un llamado a que las organizaciones que participen se expresen "de manera pacífica, en el marco del orden público".

Sobre el llamado al diálogo, la Conaie recordó que asistió en cuatro ocasiones a reuniones con el gobierno, pero sin resultados. "El gobierno engañó y el ministro de Gobierno declaró no saber qué pedimos", escribió la organización en Twitter. Su líder, Leonidas Iza Salazar, agregó que el gobierno exhibió “incapacidad y falta de voluntad" en las rondas de diálogo concretadas en junio, octubre y noviembre del año pasado.

La Conaie, no obstante, afirmó que “agotará todas las instancias sin renunciar al derecho a la resistencia". Sin embargo, todo indica una nueva escalada. La cartera de Gobierno, liderada por Francisco Jiménez, mantiene en las redes sociales una intensa campaña en contra de las manifestaciones bajo el lema "Necesitamos trabajar, no paralizaciones". En esa línea, en el comunicado emitido hoy, aseguró que "el caos y la violencia detienen la reactivación económica" del país.