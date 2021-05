MSP investiga caso de diputado colorado salteño que incumplió medidas sanitarias en su empresa

El Ministerio de Salud Pública inició una investigación por el caso del diputado colorado de Salto, Omar Estévez, que incumplió medidas sanitarias en su empresa citrícola.

“Está trabajando (la División de) Fiscalización. Ahora se inicia un proceso administrativo”, dijeron a El Observador desde el ministerio.

Además, según trasladó a sus colegas del Partido Colorado, Estévez pidió una reunión con el Ministerio de Salud Pública y este viernes será recibido en la mañana, en principio, por el subsecretario, José Luis Satdjián, dijeron fuentes políticas.

Estévez reconoció en un audio divulgado por una encargada de su empresa y publicado por Informativo Sarandí que envió a trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que, pese al diagnóstico, "nunca dejaron de trabajar" en su cosecha.

"Yo tenía a (pueblo) Belén con ocho positivos en el ómnibus. ¿Entendés? Y nunca dejaron de trabajar", aseguró, en primera instancia, al referirse a una localidad donde viven unas 1.700 personas y hay más de 130 casos positivos.

El legislador salteño, del sector del colorado Germán Coutinho, estaba molesto con empleados que se ausentaban por casos de covid-19 de personas que viajaban en el ómnibus de la empresa y sugirió en la conversación –grabada hace un mes, según detalló a Desayunos Informales– que "lo justo" era hisopar solamente a los que se sentaron "más cerca" de los positivos. Pero también advirtió que no debían complicarlo por "esa bobada".

"Si vos querés, yo te corto el ómnibus mañana y paro, pero no me compliques por esa bobada porque, en sí, no hay un protocolo que diga que el hombre los contagió a ustedes o que usted se contagió", le dijo sobre la aparente detección de un positivo, aunque luego aclaró a Radio Montecarlo que se refería a personas que aguardaban "hisopados" o "test rápidos".

El diputado publicó, luego de que se difundiera el audio, una carta en su cuenta de Twitter en la que asegura que "no utilizó las palabras correctas" y que "en ningún momento fueron a trabajar personas con la enfermedad". Además dijo que no hubo ningún contagio en su empresa. "Siempre he velado por cumplir la normativa sanitaria y los protocolos correspondientes", agregó.

Al comité de ética

Estévez pidió este jueves al Comité de Ética del Partido Colorado que lo reciba para dar su versión de los hechos, según dijeron fuentes partidarias. Esta audiencia se va a concretar en las próximas horas.

Además, le solicitó al coordinador de la bancada de Diputados Marne Osorio ser recibido por los legisladores el próximo lunes y esa reunión se fijó para las 15:00 horas. Ese mismo día por la mañana el tema será tratado en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido

Antes de que el diputado pidiera que se tratara el asunto, la dirigente colorada e integrante del CEN, Margarita Machado, ya había planteado el tema en la interna del partido en el entendido de que debe ser tratado por el comité de ética colorado.

“Lo planteé en el CEN porque creo que tenemos que evaluar eso”, dijo a El Observador.

El Partido Colorado apoyó la creación de un delito de peligro por incumplir normas sanitarias pero no tuvo el respaldo de otros partidos de la coalición y si bien el proyecto está en la comisión de Constitución del Senado va rumbo a ser archivado.

Si ese texto se hubiera aprobado, el accionar del diputado podría haber tenido consecuencias penales. “Hace unos días estábamos discutiendo si esto tenía que ser o no delito. No podemos ser omisos. Tenemos que saber qué fue lo que pasó”, aseguró Machado.

Por otra parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP) anunció a través de las redes sociales que analizan “medidas para determinar la responsabilidad política del diputado” y también evalúan presentar el tema ante la Justicia.