MSP registra más hospitalizados en “coincidencia” con la P1 y “leve descenso” de casos

En Uruguay hubo un aumento de los ingresos hospitalarios a CTI y a cuidados moderados, que coincide de forma “temporal” con el momento de identificación de la circulación de la variante P1 en Uruguay, según consta de un nuevo informe epidemiológico publicado este sábado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El análisis de casos acumulados a la fecha indica que de cada 100 casos, 96 requirieron manejo ambulatorio únicamente y cuatro de ellos, algún tipo de cuidado hospitalario (tres en cuidados moderados y uno requirió ingreso a CTI).

Desde la semana epidemiológica número cinco de este año se evidencia un aumento sostenido en el número de casos, con un máximo en la semana 14, de acuerdo a los datos procesados. A partir de esa semana, se registró un “leve descenso durante las últimas cuatro semanas”.





Se muestra la curva según la semana epidemiológica correspondiente a la fecha de inicio de síntomas o fecha de resultado de los casos confirmados

El 88% de los casos confirmados se consideran recuperados a la fecha. Sin embargo,. Si se separa por sexo, en mujeres es de 1,27%, mientras que en hombres es de 1,60%. Como se indica desde los reportes iniciales y el comportamiento de la pandemia, en Uruguay la mortalidad y letalidad son significativamente más altos entre los hombres.

Los departamentos con incidencia acumulada en los últimos siete días mayor a la nacional, son Montevideo, Salto, San José y Tacuarembó. El 52% del total de los casos confirmados son del sexo femenino, y la incidencia para este sexo de 6369,6 por 100 mil mujeres. La incidencia para el sexo masculino es de 6198,6 por 100 mil hombres.

Como publicó El Observador este viernes, hace nueve días Uruguay está primero en muertes por millón en el mundo, de acuerdo a datos del sitio Our world in data.