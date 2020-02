MSP sobre coronavirus en Uruguay: "No existe ningún caso confirmado ni sospechoso"

El Ministerio de Salud Pública (MSP) afirmó este miércoles a través de un comunicado que en Uruguay "no existe ningún caso confirmado ni sospechoso" de Covid-19, la cepa de coronavirus que se encontró en diciembre en Wuhan, China.

"Desde hace años circulan diferentes virus de la familia de coronavirus, que son agentes de infecciones respiratorias agudas altas (resfriado común)", asegura el escrito que divulgó el ministerio.

La directora general de Salud del MSP, la médica especializada en epidemiología Raquel Rosa, explicó este miércoles en una rueda de prensa que como esta cepa nueva del virus "no ha estado circulando antes" es "muy fácil" que se transmita.

"Si bien en algún momento seguramente va a entrar, porque es un virus de transmisión rápida, de transmisión respiratoria, no tiene una mortalidad tan alta, sobre todo en personas jóvenes. Sí (lo tiene) en personas adultas o que tienen alguna enfermedad debilitante, que son las que tienen que cuidarse frente a este virus y a todos los demás", afirmó la médica.

En la tarde del miércoles la mutualista Cosem divulgó un comunicado en el que señaló que el martes "dos personas" que "habían visitado en los últimos días el norte de Italia" fueron tratados como casos sospechosos de Covid-19.

AFP

La mutualista aplicó el protocolo sugerido por el MSP y determinó a través de estudios que ambos tienen una "infección respiratoria por Coronavirus OC43, tratándose de un coronavirus de circulación habitual, causante de resfíos, distinto al que causa el Covid-19".

Cosem afirmó que, tal como establece el protocolo, las muestras de los pacientes fueron elevadas al ministerio. Ambos se encuentran "estables, sin síntomas de gravedad y evolucionando favorablemente".

El MSP, en tanto, recordó en el comunicado que actualmente le "preocupa" más la transmisión de enfermedades como dengue y sarampión, presentes en la región.

La evolución del coronavirus Covid-19, según la información de la Organización Mundial de la Salud, se estabilizó el 23 de enero, cuando llegó a su "máxima incidencia". Desde ese momento la enfermedad ha tenido un "descenso sostenido" y la letalidad del nuevo virus está estimada entre 2% y 4% en China y de 0,7% en el resto del mundo.

Hay 33 países que reportaron casos importados, entre ellos Brasil, que confirmó el martes su primer caso del nuevo coronavirus, que además se convirtió en el primero en ser detectado en América Latina.

"No hay evidencia aún de transmisión significativa, eficaz y sostenida fuera de China", aseguró el MSP. "La declaración de pandemia aún no se ha producido y, de ocurrir, no modificará la estrategia de control prevista y en curso", aclaró también la cartera.

Las recomendaciones del MSP

- Realizar higiene de manos. La correcta higiene de manos puede reducir hasta en un 50% los casos de infecciones respiratorias, incluyendo el Covid-19.

- Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable.

- Evitar el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. Esto es particularmente importante en el caso de bebés y personas mayores o portadores de enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados, quienes tienen mayor riesgo de cursar cuadros graves por este y por cualquier virus respiratorio

- Las medidas preventivas previamente descritas son también relevantes para viajeros internacionales

- En personas que pertenecen a grupos de riesgo, es esencial la vacunación antigripal anual y anti-neumocóccica, de corresponder, durante la campaña anual.

- No es preciso utilizar tapabocas en personas que no presentan síntomas respiratorios (por cualquier causa) y mucho menos su uso masivo comunitario. El uso de estas medidas está restringido a personal de salud que asiste a personas con cuadros respiratorios y a personas que cursan infecciones respiratorias (por ejemplo, con tos o resfrío). Tampoco se aconseja su uso por estar en espacios públicos o a bordo de medios de transporte, tales como ómnibus, aviones o barcos.