MSP y expertos creen que no habrá un pico de infectados como se preveía: ¿a qué se debe?

Cuando el coronavirus covid-19 comenzaba a propagarse en Uruguay y los cuentos de su paso por países europeos eran aterradores, las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) advertían que lo peor estaba por venir en estas tierras: esperaban un pico de infectados para mayo. Ahora, mientras el calendario se aproxima a cumplir la primera quincena de ese mes temeroso y el termómetro marca el descenso de las temperaturas, los casos no han sufrido aquel repunte esperado. Es más, ha ocurrido todo lo contrario. "Por ahora los casos están contenidos y se va notando un franco descenso", expresó con optimismo a El Observador el epidemiólogo Julio Vignolo, uno de los integrantes del comité de expertos que asesora al gobierno.

Para el especialista, que también es director de la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, la "desaceleración del número de casos" se da como resultado de la "serie de medidas que se han venido tomando", sumado al "distanciamiento social" y las "medidas preventivas que ha tomado la gente".

"Van dos meses y los resultados han sido muy buenos pero tenemos que ser cautos también en la apertura que hagamos y con los protocolos necesarios. Pero hay un hecho de la realidad: hoy tenemos muchos menos casos activos. Y cada vez hay menos", dijo el médico. Es que mientras el 30 de abril se registraban 209 casos activos, el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de este miércoles señaló que solo 155 personas cursan la enfermedad en la actualidad.

El director general de Salud, Miguel Asqueta, fue uno de los que había contado públicamente lo que les adelantaba meses atrás el modelo matemático que manejaban en la cartera y explicó, también, que el pronóstico venía acompañado de razones estacionales.

"Mayo es el mes siguiente al comienzo de los fríos. Los fríos vienen en abril. Estadísticamente es ahora (abril) cuando comienza la mayor circulación de los virus, sobre todos los respiratorios, y por los períodos de incubación y demás, un mes después están los picos. Es presumible que en mayo haya un pico, por razones naturales, hayamos hecho las cosas bien o mal", dijo el jerarca el 13 de abril.

Sin embargo, eso no ocurrió. El número de casos activos viene en bajada, la curva está achatada y el sistema de salud uruguayo no ha sido testigo de colapso alguno. "No hay que entrar en el exitismo ni en el triunfalismo para nada, creyendo que el tema está solucionado ni mucho menos, pero las medidas han dado resultado", sostuvo el epidemiólogo Vignolo.

Distintas autoridades del MSP consultadas por El Observador también entienden que las medidas tomadas ayudaron a la contención de la pandemia y creen que el pico previsto no será tal. En la cúpula de la cartera señalan que, de seguir así, no visualizan aspectos que indiquen que vaya a empeorar la situación.

Entre las declaraciones de Asqueta se encontraba un pronóstico que sí ocurrió y que genera optimismo entre los expertos. "Si hacemos las cosas bien, esto que estamos haciendo no solo nos va a ayudar a controlar el coronavirus sino a controlar los otros virus", había dicho el jerarca a mediados de abril.

Vignolo aseguró este miércoles que los médicos especialistas están registrando esa realidad: la prevención por la pandemia también ayudó a contener el aumento de enfermedades transmisibles que se registran cada invierno.

"Dentro de las cosas que se han notado es el descenso no solo del coronavirus sino de las otras enfermedades respiratorias, producto del distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de máscaras faciales. Eso es muy interesante. Hay menos enfermedades de carácter respiratorio precisamente por esas medidas preventivas que son muy buenas que permanezcan", expresó Vignolo.

¿Y cómo se asocia ese descenso con el coronavirus? La respuesta está en los CTI. Año a año –sin la existencia del covid-19– con la llegada de las bajas temperaturas se registra un aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva debido a los pacientes con enfermedades respiratorias y los centros de salud quedan a tope. Un despegue de los casos de coronavirus podría complicar el panorama. Sin embargo, según contó el médico, gracias al distanciamiento social ni el coronavirus ni los otros virus respiratorios se han propagado de momento con fuerza.

"Lo que podemos sacar como conclusión es que las medidas que se han tomado en el Uruguay han sido efectivas desde el punto de vista epidemiológico. Ahora, tampoco es cosa de aflojar en todas las esferas. Creo que hay que ser cauto como se está siendo hasta ahora. Hay que ir abriendo los distintos niveles sociales pero con todas las medidas de protocolo en cada uno de ellos", dijo Vignolo.

A su vez, el epidemiólogo sostuvo que, ahora, el gobierno también debe atender a las enfermedades más "prevalentes" en Uruguay para que no se descontrolen a causa del aislamiento social y guiarse sabiamente bajo un "fino equilibrio".

"¿En el Uruguay cuáles son las enfermedades más prevalentes? Las enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera. Por eso se hace necesario ir pautando la reprogramación de las consultas habituales para las enfermedades no transmisibles. También es necesario la realización de ejercicio físico. Todas esas series de cosas hay que realizarlas. Y también tener en cuenta las consecuencias del aislamiento social que sabemos que puede tener en la salud mental", expresó el médico.

De todas formas, en sus declaraciones muestra optimismo por cuatro cosas: la letalidad del virus en Uruguay "viene siendo baja", hay una cantidad de camas de CTI "adecuada", el seguimiento de los casos activos y sus contactos por parte de la división de Epidemiología del MSP es "muy importante" y la cantidad de tests realizados por día ha crecido notoriamente en comparación con la fase inicial de la pandemia.