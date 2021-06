"Muerte evitable", ramos de flores y lazos negros: la manifestación del FA de Ciudad de la Costa

El cantero central de Avenida Giannattasio —a la altura de la Plaza 8 de Marzo en Lagomar— se pobló en la tarde del sábado de 100 ramos de flores con lazos negros como parte de una manifestación organizada por la Zonal 6 del Frente Amplio de Ciudad de la Costa, coordinadora que agrupa a cinco comités de base en la zona. Cada planta llevaba la inscripción: "Muerte evitable", una definición acogida por la fuerza política para criticar la gestión sanitaria del presidente Luis Lacalle Pou.

"Fue una iniciativa que se tomó en la Coordinadora. Si bien no fue originaria de la fuerza política, la Coordinadora del FA de Ciudad de la Costa la tomó y la respaldó", explicó a El Observador una de las organizadoras, Miriam Cartagena. La militante expuso que la idea no era darle "un tinte político", razón por la que las placas e imágenes difundidas del evento no llevaron ninguna firma.

El FA en C de la Costa

¿Se puede ser tan miserable?

Hacer un uso político sin escrúpulos del dolor y la desgracia de la gente para pegarle al Gobierno.

Lamentable. Y después se quejan de la Grieta social! pic.twitter.com/mO1F3dwyR5 — Fernando Caride (@FernandoCaride1) June 27, 2021

Según dijeron a El Observador fuentes del Frente Amplio, la idea partió del seno de la coordinadora local, y no participó de esa organización la Departamental del Frente Amplio en Canelones.

"El objetivo era sensibilizar a los vecinos pero fundamentalmente hacer llegar a los gobernantes la preocupación que tenemos por las muertes ocasionadas por la pandemia. Si bien los números están bajando, llegamos a tener 70 muertos por día, y en algunos de esos casos podrían haber sido evitables", contó la organizadora.

Cartagena —exintegrante de la Junta Electoral del Frente Amplio en Canelones— expuso que el foco estaba puesto en los fallecidos a causa del covid-19 en Ciudad de la Costa pero, al no contar con esa información desagregada en los reportes del Ministerio de Salud Pública (MSP), el mensaje fue "genérico". Las flores y las consignas fueron plantadas sobre la avenida Ricardo Becú, por una extensión de casi una cuadra hasta la altura de la Tienda Inglesa.

"Quedaron hasta que las agarró el temporal. Yo hoy no salí para nada, pero me imagino que ya anoche muchas se habían volado con el viento", comentó la militante respecto al clima imperante desde la jornada del domingo, en la que rige una alerta meteorológica por fuertes vientos. "El objetivo era el sábado porque había mucho tránsito hacia el este por el comienzo de las vacaciones", subrayó.

La manifestación desató las críticas desde filas nacionalistas. "Esto no es casualidad, no es un hecho aislado. Es el resultado de la peor forma de hacer política que se tenga recuerdo", escribió en Twitter el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. "Una verdadera bofetada al sufrimiento de miles de familias y al esfuerzo de todo un país en luchar contra este virus", remató.

Esto no es casualidad, no es un hecho aislado. Es el resultado de la peor forma de hacer política que se tenga recuerdo. Una verdadera bofetada al sufrimiento de miles de familias y al esfuerzo de todo un país en luchar contra este virus. https://t.co/5cIf97UIXN — Sebastian Da Silva (@camboue) June 27, 2021

También arremetió contra la iniciativa la senadora Graciela Bianchi. "Son miserables y punto. La 'izquierda' decadente es capaz de cualquier cosa, aunque nunca pensé que pudieran caer tan bajo como medrar con los muertos de una pandemia. De esto tampoco se vuelve", redactó en sus redes sociales.

Son miserables y punto. La “izquierda” decadente es capaz de cualquier cosa, aunque nunca pensé que pudieran caer tan bajo como medrar con los muertos de una pandemia. De esto tampoco se vuelve. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) June 27, 2021

La militante frenteamplista, por su parte, consideró que el propósito era la "sensibilización". "Los números asustan y lo peor es que el pueblo se está acostumbrando, nos estamos acostumbrando", concluyó.