Mujica cree que Cristina Kirchner no debería ser candidata: “Se da cuenta de la oposición que genera”

En agosto de 2023 los argentinos estarán llamados a las urnas para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). A menos de un año de esos comicios, no está del todo claro el mapa de postulantes, pero para el expresidente uruguayo José Mujica hay una certeza: Cristina Fernández de Kirchner no debería ser candidata.

“Yo creo que (Cristina) no va a ser (candidata), porque es muy temperamental, pero también es muy inteligente: si se da cuenta del apoyo que tiene, también se da cuenta de la oposición que genera”, dijo Mujica en entrevista con El Observador.

Como ejemplo, citó el exmandatario uruguayo, ya en las pasadas elecciones Cristina Fernández fue a buscar al hoy presidente Alberto Fernández para liderar la fórmula de Frente de Todos.

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, el último domingo de octubre, se lo vio con gorro que decía “Cristina Fernández de Kirchner 2023”. Pero Mujica reconoció que ese gorro “se lo pusieron” y que “no es de Lula”. Juntos —Lula y Mujica— fueron a Buenos Aires cuando se enteraron “que había lío pa´ tratar de…(Mujica hace una pausa en busca de las palabras y entre risas sigue…) tuvimos un estupendo fracaso”.

—Se ha manejado que Alberto Fernández quiere competir...

—Sí. Va a ser difícil en Argentina, va a ser muy difícil. No sé si el argentino no saca alguno del interior, algún federal de esos que tienen por ahí desparramados. Pero no sé lo que va a pasar. El peronismo no es previsible.



—¿Le parece que sería una mala idea que Alberto Fernández compitiera?

—No me parece. El kirchnerismo (Máximo Kirchner por ejemplo) ya había planteado algunos cuestionamientos... La verdad que no tengo idea lo que van a hacer, lo que sé es que podrán ganar o perder pero van a seguir existiendo. Es un dato de la realidad.

Más de dos meses después de que le gatillaran un revólver a centímetros de su rostro, Cristina Fernández reapareció la semana pasada y, con todo de discurso electoral, declaró: “Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que recupere la ilusión”.

Mujica conoce bien a la actual vicepresidenta argentina ya que ambos coincidieron como presidentes y fue con ella con quien logró destrancar los puentes y poner fin a la "guerra" entorno a la primera planta de UPM (en ese momento Botnia) que se instaló en Uruguay. Sin embargo, en un acto público en Florida, junto al actual embajador uruguayo en Buenos Aires, Carlos Enciso, que Mujica dijo una de sus frases más recordadas: "esta vieja es peor que el tuerto".

Ni izquierda ni derecha

José Mujica acompañó a Lula durante su victoria en la segunda vuelta de los comicios brasileños. Según dijo a El Observador, “esta no fue una elección entre izquierda y derecha, fue una elección entre un frente democrático, frente al peligro del autoritarismo”.

Ese “autoritarismo”, continuó Mujica, “hizo jugar muy fuerte el aparato del Estado” y por eso consiguió un 49% de los votos válidos. “Tengamos presente que en el último período el gobierno de (Jair) Bolsonaro privatizó una cantidad de cosas que eran propiedad del Estado y tiene liquidez que le permitió hacerlo jugar a favor de las elecciones. Eso es muy fuerte”.