Mujica, sobre la "convicción democrática" de Manini: "No pienso que sea tan estúpido, tiene su inteligencia"

El senador electo por el MPP, José Mujica, dijo que no cree que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos "sea tan estúpido" al referirse a las dudas que pueden desatarse sobre sus convicciones democráticas.

Entrevistado por En Perspectiva, el periodista Emiliano Cotelo le preguntó qué opinaba sobre la convicción democrática del excomandante en jefe del Ejército.

"No pienso que sea tan estúpido. Es un hombre que tiene su inteligencia", dijo Mujica, y agregó que no cree "que cometa ese error" de desviarse de la democracia.

"Hay prevención, porque naturalmente esta la influencia de la cultura, de lo que pasa en la región, las reminiscencias de lo que dejo el proceso de la dictadura... Hay que sutilizar un poco la cabeza. Si miro el escenario de Brasil, hoy es mucho mas progresista el vicepresidente que el presidente, y el vicepresidente da la casualidad que es general", señaló el expresidente.

Si bien dijo que considera que dentro de Cabildo Abierto hay integrantes que son "de extrema derecha", advirtió que quiere ver qué pasa en la práctica antes de sacar conclusiones. Resaltó que desconoce si Manini Ríos responderá a lo que piensa o si "va a ceder al entorno que lo rodea", y que por eso prefiere "la prudencia".

Sobre el motivo por el cual cree que el Frente Amplio perdió unos 170 mil votos desde la anterior elección a la última, dijo que esperaba que la coalición de izquierda obtuviera "tres o cuatro puntos más", y que la pérdida "probablemente (se debe a) eso que se llama el desgaste de gobernar; siempre las demandas de la sociedad tienden a crecer mucho más rápido que las posibilidades de la realidad. Es casi una ley".

También se refirió al problema de la seguridad y al nivel de votación que obtuvo la reforma Vivir sin miedo que, si bien no alcanzó los votos para aprobarse, llegó casi al 47% de adhesiones.

En ese sentido dijo que dentro del Frente Amplio hay quienes creen que lo represivo no arregla el problema, pero que eso, "tiene un grado de inocencia". "Ciertas cosas desatadas desgraciadamente necesitan eficacia represiva. Yo sé que la solución de fondo no está ahí, pero circunstancialmente allí hay un terreno donde no se puede ceder", agregó.

Por otra parte, habló de cómo ve el balotaje, teniendo en cuenta que la oposición sumada en su totalidad adquirió en primera vuelta más apoyo que el oficialismo.

"Desde el punto de vista histórico la cosa no es matemática ni es lineal porque, sino hay cosas son inexplicables" y que no cree que la gente vote según la posición de los líderes de su partido. Como ejemplo, habló de la reforma Vivir sin miedo y la alta aprobación que obtuvo pese a que ningún candidato la apoyó.